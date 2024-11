Guerra na Ucrânia: força-tarefa global faz intervenção artística na capital

Durante três dias, a partir desta segunda-feira (4/11), a população de Brasília será surpreendida com intervenção artística em lugares de alta circulação de pessoas. A ação no estilo “flash mob” que chamar a atenção para a causa humanitária de crianças que estão sendo sequestradas e deportadas pelas forças russas durante a invasão da Ucrânia. Ao final, o público será convidado a assinar a petição global que apoia o resgate dessas crianças, organizado pela força-tarefa global Bring Kids Back Ucrânia (“Tragam as crianças de volta à Ucrânia”, em tradução livre).

Evento internacional debate sobre direitos humanos em tempo de guerra

A ação integra uma série de atividades no Brasil para dar visibilidade a essa causa, a exemplo do seminário internacional aberto ao público e gratuito, “Direitos Humanos de Crianças e Jovens em Situação de Guerra”, que acontece nesta quarta-feira (6/11), a partir das 08h30, na Unidade Asa Sul da Casa Thomas Jefferson.

As inscrições devem ser feitas antecipadamente pelo link. Haverá a emissão de certificado aos participantes.





Conforme atestado por organismos humanitários internacionais e observadores independentes, quase 20 mil crianças ucranianas já foram sequestradas e deportadas à força para a Rússia durante as sucessivas invasões do território ucraniano nos últimos anos. Uma vez levadas ilegalmente para território russo, passam por nova violência ao terem sua identidade e cultura descaracterizadas. Muitas delas possuem familiares na Ucrânia, mas assim mesmo são colocadas para adoção.





A Bring Kids Back UA é uma força-tarefa criada para tentar trazer as crianças sequestradas pela Rússia e deportadas à força durante as sucessivas invasões à Ucrânia de volta para suas famílias. Ela une os esforços do governo ucraniano, países parceiros e organizações humanitárias internacionais. É viabilizada pelo Partnership Fund for a Resilient Ukraine (PFRU), um fundo global com múltiplos países doadores, incluindo Canadá, Estônia, Finlândia, Holanda, Suécia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. Até o momento, cerca de 388 crianças foram resgatadas com sucesso.

Evento internacional em Brasília

Nesta quarta-feira (6/11), a partir das 08h30, na Unidade Asa Sul da Casa Thomas Jefferson, acontece o seminário internacional “Direitos Humanos de Crianças e Jovens em Situação de Guerra”. Com entrada gratuita e aberto ao público em geral, o evento contará com a presença de representantes da força-tarefa Bring Kids Back UA e convidados especialistas em direitos humanos, direito internacional e relações internacionais, além de organizações da sociedade civil. As inscrições devem ser feitas antecipadamente pelo link https://bit.ly/seminarioBSB . Haverá a emissão de certificado aos participantes.

O seminário internacional contará com a palestra de Dmytro Lubinets, Comissário para os Direitos Humanos do Parlamento Ucraniano. Integrante da ação humanitária global Bring Kids Back UA (“Tragam as crianças de volta à Ucrânia”, em tradução livre), Lubinets trará ao público as informações mais recentes sobre o sequestro e deportação forçada de crianças pelas forças russas e sobre as ações de resgate.

Com mediação do jornalista Clébio Cavagnolle, a apresentação será seguida por mesa redonda com convidados. Já estão confirmadas as presenças da advogada e ativista social Adriana Mangabeira, da advogada e vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude da OAB/DF, Márcia Tranquillini, e do especialista em relações internacionais Ricardo Seitenfus, autor de mais de 40 livros e que foi representante da Organização dos Estados Americanos (OEA) no Haiti e na Nicarágua.

Serviço – Intervenção artística

04 de novembro – 13h – Setor Bancário Sul

05 de novembro – 12h30 – Setor Comercial Sul – Praça Zumbi dos Palmares

06 de novembro – 14h00 – Plataforma Superior da Rodoviária





Seminário Internacional “Direitos Humanos de Crianças e Jovens em Situação de Guerra”

Quando: 6 de novembro de 2024, a partir das 8h30.

Onde: Auditório da Casa Thomas Jefferson (unidade Asa Sul)

Inscrições gratuitas devem ser realizadas pelo link

Observações: Haverá serviço de tradução simultânea inglês/português e o local conta com estacionamento fácil gratuito, além de recursos de acessibilidade. As vagas são limitadas à capacidade do auditório. Haverá a emissão de certificado aos participantes.