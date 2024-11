Árvore cai e atinge dois carros próximo a escola, na Asa Norte

Nesta terça-feira (5/11), uma árvore de médio porte caiu, próximo à Escola Classe 403 Norte, e atingiu dois carros que estavam no estacionamento do local. Um vídeo obtido pelo Correio mostra como ficou o local, momentos após a queda.

Pelas imagens, é possível observar que a árvore ficou totalmente atravessada no estacionamento que fica em frente à escola.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), não houve vítimas por causa da queda e os danos se restringiram apenas aos materiais. A corporação também informou que a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) foi acionada para retirar a árvore e fazer a limpeza do local.

O bancário Ciro Jordano, 37 anos, foi um dos que teve o veículo atingido na hora da queda. Ao Correio, ele disse que chegou na escola por volta das 12h30, para buscar o filho. “Entrei no carro e estava manobrando. Foi tudo muito rápido, até entender que é uma árvore que está caindo, já aconteceu”, relatou.

De acordo com ele, galhos da árvore amassaram o capô, além de atingir o para-brisa e o retrovisor do veículo. “Mesmo assim, consegui dar ré, para tirar ele de perto da árvore, que estava com muitas vespas e tive medo pelo meu filho, que se assustou com a queda e os insetos”, comentou.

Ciro disse que o veículo não tem seguro. “Vou levar meu carro numa oficina, fazer o orçamento dos prejuízos e entrar na justiça contra a Novacap, para arcarem com o valor”, ressaltou.

Funcionários da Novacap que estavam no local afirmaram que a poda da árvore estava em dia, e que ela não apontava nenhum sinal de queda, contaram também que é raro árvore da espécie copaíba cair e os indícios de doença na árvore eram imperceptíveis, pois o provável motivo da queda foi uma praga que ataca as raízes.

Isabela de Oliveira, moradora da Asa Norte de 22 anos, trabalha como educadora social voluntária na Escola Classe 403 Norte Conta que assistiu à árvore caindo e que a árvore não dava nenhum sinal de queda e tombou no momento de saída dos alunos do turno da manhã da Escola Classe 403 Norte ., “a gente tava fazendo a saída dos alunos e estava chovendo bem fraquinho, não estava nem ventando. A árvore caiu bem devagarinho. eu até comentei com uma colega, olha, a árvore tá caindo.

O Correio entrou em contato com a Novacap. Em nota, a companhia informou que a árvore que caiu é da espécie copaíba e que não há dados exatos sobre a idade dessa árvore. "A Novacap foi acionada e se encontra no local realizando a retirada. Durante a remoção, os galhos são seccionados para facilitar o transporte", informou o texto. "Em relação aos danos materiais sofridos, os proprietários (dos veículos atingidos) devem requerer via judicial", acrescentou a nota.



Susto grande

O carro da diretora da Escola Classe 403 Norte, Shirley Santana, foi o que ficou mais destruído com a queda. Ela contou para a reportagem que estava em um evento da escola no momento do acidente. “Me ligaram para contar o que tinha acontecido. Fiquei preocupada, pois foi bem na hora da saída das crianças”, destacou.

Segundo ela, o filho de Ciro Jordano foi picado por uma das vespas que estavam na árvore. “Ele ficou muito assustado, mas está tudo bem com ele. Nenhuma outra criança se feriu ou foi picada, graças a Deus”, observou Shirley.



Adelino dos Santos , 55 anos, zelador do bloco C da 403 Norte afirma que estava cochilando após almoço e foi acordado pelo estrondo da árvore batendo no chão o zelador comenta que os bombeiros demoraram bastante para chegar ao local.

“Dos muitos anos trabalhando na 403 norte as quedas de árvores são rotina em época de chuva na asa norte, porém as copaíbas não costumam cair muito como as barrigudas que caem de forma frequente”, ressaltou.