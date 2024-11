Embaixada dos EUA desmente construção de prédio subterrâneo com 9 andares

De acordo com a nota, a "nova Embaixada" vai contar com apenas um andar subterrâneo. A imagem falsa que circula em redes sociais mostra uma construção com quatorze andares abaixo do nível da rua, a qual internautas chamaram de 'bunker' — tipo de estrutura fortificada construída embaixo da terra a fim de resistir a projéteis de guerra, por exemplo.

Essa informação, segundo a Embaixada, "parece originar-se de uma matéria que calculou erroneamente a profundidade e altura do novo edifício com base em sua fundação em estacas, projetadas para distribuir o peso do edifício com segurança". As estacas descem de 10 a 30 metros abaixo do solo, de acordo com "normas de construção do governo dos EUA".