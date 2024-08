Pontos turísticos de Brasília contam a história da cidade

Por Henrique Sucena* e José Albuquerque* — No coração da Praça dos Três Poderes, o Espaço Lúcio Costa e o Panteão da Pátria destacam a história e os heróis de Brasília, enquanto a revitalizada Casa de Chá oferece um momento de lazer e apreciação da arquitetura local. Já o Bosque dos Constituintes traz um projeto sustentável e aprendizado sobre como a cidade foi construída, proporcionando uma rica experiência cultural e histórica para os visitantes da capital federal.

História acessível

No meio da Praça dos Três Poderes, o Espaço Lúcio Costa presta homenagem ao arquiteto com a Maquete de Brasília, circundada por uma galeria onde se encontram expostas cópias dos croquis e do Relatório do Plano Piloto. O monumento permite que todos os visitantes tenham uma visão mais detalhada sobre o planejamento de construção da cidade, contando, inclusive, com uma versão tátil da maquete para deficientes visuais.

O local é um ponto importante de informação para aqueles que querem conhecer mais sobre a capital federal e sua história. Vindas de Salto, no interior de São Paulo, Adriana Barros de Oliveira, 52, e Elizabeth Ferrari, 48, encantaram-se com a maquete da cidade. "É muito importante ver de perto a nossa própria história. A gente sabia do formato (do Plano Piloto), mas vendo isso aqui dá uma impressão muito forte, é bem interessante", disse Elizabeth.

Adriana se diz orgulhosa de poder finalmente conhecer a capital de seu próprio país. Ela afirma ter se encantado com a Catedral e com os rascunhos feitos por Lúcio Costa. Tendo visto os prédios históricos anteriormente apenas pela televisão, ela sentiu alegria com a experiência.

Monumento que liga a Praça dos Três Poderes ao Bosque dos Constituintes, o Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves é um memorial cívico que homenageia personagens que, de algum modo, serviram para o engrandecimento da nação brasileira. O prédio conta com exposição permanente do Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, ou Livro de Aço, e celebra as ideias de democracia e liberdade, com foco nas figuras de Tiradentes e do ex-presidente eleito que empresta seu nome ao local.

Já tendo morado em Brasília, o bombeiro aposentado Reginaldo Braga, 60, trouxe sua companheira Antônia Barbosa, 47, de São Luís-MA para conhecer a cidade pela primeira vez. Ele ressalta a importância de se preservar a história da capital por meio de monumentos gratuitos e acessíveis ao público. "É necessário a gente preservar isso aqui, porque é uma riqueza para os nossos filhos, para não deixar que acabe e fique no esquecimento. Já vim várias vezes, então eu fico feliz de agora estar trazendo alguém", relatou o aposentado.

























Pioneiros homenageados

Adjacente à Praça dos Três Poderes, o Bosque dos Constituintes abriga mais de 600 árvores e diversas espécies de animais. Além de servir para passeios e piqueniques, o parque também abriga históricos monumentos, como o Espaço Israel Pinheiro e o Espaço Oscar Niemeyer, que homenageiam dois dos mais importantes nomes da construção de Brasília.

O Espaço Oscar Niemeyer foi projetado pelo arquiteto e inaugurado em 1988, com o objetivo de abrigar a Comissão do Conjunto Cultural e a Fundação Oscar Niemeyer, instituindo em Brasília um espaço para homenagear o artista e autor da arquitetura reconhecida como obra do século pela Unesco.

Também projetado por Niemeyer, o Espaço Israel Pinheiro está instalado no Bosque dos Constituintes, com área de 1.100 m² que privilegiam o desenvolvimento sustentável. O monumento conta com auditório, painel interativo e acervo do pioneiro.Gabriel Lessa Catalão, 42 anos, educador no local, explica a importância do Cerrado e das áreas verdes em Brasília. " A memória dos pioneiros reflete o ideal da cidade. Cada pioneiro teve o seu olhar e intenção quando realizou seus projetos na cidade e para que isso seja reconstruído, reinventado e lembrado, é necessário que esses espaços continuem existindo", completa o educador.

Vista privilegiada

Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a Casa de Chá na Praça dos Três Poderes foi reaberta em 26 de junho, depois de mais de duas décadas fechada. Desde 2019, o local funcionava como Centro de Atendimento ao Turista, mas agora volta a ser um ponto de encontro que oferece descanso para quem visita a praça.

A cafeteria atua também como escola, com estudantes do curso de gastronomia do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-DF) passando por estágios supervisionados com instrutores da instituição. O cardápio oferece lanches leves, como cafés, chás, bolos, tortas, tapiocas, omeletes e comidas que homenageiam os pioneiros da cidade e servem para repor as energias dos turistas depois de caminhar por todos os monumentos.

Para aproveitar o descanso do trabalho nos diversos órgãos que cercam a praça, a Casa de Chá se mostra como uma opção bastante atrativa. A advogada Tatiana Zuma, 45, nasceu no Rio de Janeiro, mas mora na cidade há oito anos. Ela afirma apreciar a possibilidade de conhecer mais sobre a capital enquanto lancha. "Acho que aqui é um espaço que realmente impressiona pela beleza. É um conjunto que fica muito bonito com o céu e os monumentos de fundo. Revitalizar esse projeto foi sensacional", exalta a carioca.

Também advogado, Frederico Ferreira, 42, concorda e diz acreditar que a perspectiva de dentro do ambiente é única, com visão privilegiada para pontos como o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e outros pontos marcantes da cidade. Com essa vista e a comida servida, o mineiro que vive no DF há 12 anos comenta que é muito agradável passar o tempo dessa maneira.

Informações

Espaço Oscar Niemeyer

Endereço: Praça dos Três Poderes

Horários: De terça a sexta, das 9h às 18h; sábado, domingo e feriados, das 9h às 17h

Entrada Gratuita

Espaço Lúcio Costa

Endereço: Praça dos Três Poderes

Horários: de terça-feira a domingo das 9h às 18h

Entrada Gratuita

Espaço Israel Pinheiro

Endereço: Praça dos Três Poderes

Horários: De segunda a sexta, das 8h às 17h

Entrada Gratuita

Casa de Chá

Endereço: Praça dos Três Poderes

Horários: de quarta-feira a domingo, das 10h às 19h

Entrada Gratuita

Panteão da Pátria e da Liberdade

Endereço: Praça dos Três Poderes

Horários: De terça a sexta, das 9h às 18h; sábado, domingo e feriados, das 9h às 17h

Entrada Gratuita

*Estagiários sob supervisão de Eduardo Pinho