Laudo conclui que peça de airbag matou assistente social no DF

Investigações preliminares apontam que Marcela foi atingida, no pescoço, por uma peça do airbag - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

O laudo do Instituto de Medicina Legal (IML) confirmou que a assistente social Marcela Gonçalves Feitosa de Melo, 37 anos, morreu devido a uma hemorragia aguda causada por uma perfuração no pescoço provocada por uma peça do airbag de seu carro. A mulher sofreu um acidente em 1º de outubro, após colidir o veículo com a traseira de um outro carro parado na faixa de pedestres em frente ao Terminal Rodoviário do Cruzeiro.

Ao Correio, o delegado Victor Dan, chefe da 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro), afirmou que as investigações seguem. A próxima etapa é aguardar as informações oficiais da fornecedora sobre as ações que tomou para cumprir o recall (procedimento adotado por fabricantes ou fornecedores para chamar os consumidores devido à identificação de um defeito ou risco à segurança em seus produtos).

“Outra situação é a obrigatoriedade de o consumidor atender ao chamamento do recall. Se não atender, não pode licenciar o veículo”, destacou o delegado. Nesse caso, o veículo pode ser considerado inseguro e as autoridades têm o direito de impedir a circulação.

Morte

Natural de Inhuma, no Piauí, Marcela publicava fotos sempre sorrindo nas redes sociais. Em um dos perfis, se intitulava como "mulher, mãe, assistente social e libriana", além de deixar a frase "amo a vida" estampada na biografia.

A mulher foi sepultada em 3 de outubro sob forte comoção. Quem a conheceu disse que a vítima era uma pessoa alegre, além de excelente filha e mãe dedicada de duas meninas. “É muito triste saber que perdemos essa jovem de forma trágica e precoce. Tinha uma vida inteira e muitos planos pela frente”, destacou uma amiga da família que pediu anonimato.