Motociclista leva "fechada", cai e morre ao ser atropelado por caminhão

Um motociclista de 36 anos morreu após sofrer um grave acidente na tarde desta terça-feira (5/11), na BR-070, próximo ao Setor H Norte. Segundo informações preliminares, a vítima foi "fechada" no trânsito por um caminhão e um carro e, ao cair, acabou atropelado pelo caminhão.



Na queda, o motociclista acabou caindo por debaixo do caminhão. Na garupa da moto que ele conduzia, estava a esposa dele, de 43 anos. A mulher foi atendida pelos militares do Corpo de Bombeiros e apresentava ferimentos pelo corpo e dores no ombro e quadril. Ela foi levada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

Os motoristas do caminhão e do carro foram avaliados e não se feriram. A via foi totalmente interditada para o atendimento e o local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).