Mayara Rocha inaugura playground no Hospital Materno Infantil de Brasília

Foi inaugurado, nesta terça-feira (05/11), no Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB), um playground doado para campanha Vem Brincar Comigo por Mateus Rocha, 5 anos, filho do governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), e da primeira dama do Distrito Federal, Mayara Rocha.

A Ação faz parte da Campanha Vem Brincar Comigo 2024, idealizada por Mayara. O playground conta com 6 metros por 3 metros, além de uma casa de boneca, e estava instalado na casa do governador e tem como objetivo proporcionar espaços de lazer para crianças que enfrentam momentos delicados de saúde.



A primeira-dama comentou por que a escolha de colocar o playground no HMIB. “É um hospital que atende a crianças de todas as idades. Eu pensei exatamente em levar um pouquinho mais de afeto, de alegria, um momento de diversão para as crianças. Algumas delas ficam aqui por pouco tempo, mas outras por um tempo considerável e tenho certeza, me colocando no lugar de mãe, que as mães sentem o coração um pouco mais confortável de ver o filho tendo um pouquinho de diversão num momento, às vezes triste, às vezes desesperador. E eu estou muito feliz por poder fazer essa entrega”, comentou.



Mayara agradeceu pelas parcerias na construção do espaço. “Ficou até mais bonito do que estava lá em casa. Então, quero agradecer também aos nossos parceiros, que foram os grandes responsáveis por tornar o ambiente mais lúdico. Aqui nós temos as pinturas de um artista local, o Elon, um voluntário, que fez isso com muito amor. Quando a gente olha para as paredes, a gente vê a alegria registrada. Agradecer também à Novacap, que entrou em tempo recorde para fazer tudo isso acontecer. A gente vê o amor, e sei que sozinho ninguém faz nada”, disse.



O parquinho teve todo o piso reformado e coberto por um emborrachado para dar maior segurança e conforto aos pequenos. A pintura também foi renovada e aparelhos de irrigação e drenagem foram instalados no espaço além do grafite do artista ceilandense Fernando Elom.

Camila Ribeiro, chefe de gabinete da Secretaria de Saúde, também falou da importância do espaço. “É uma entrega muito especial, um ambiente lúdico para a criança que está num momento de fragilidade. Então, traz essa sensação de pertencimento, de espaço infantil e para uma recuperação”, falou.



