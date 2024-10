Familiares e parentes se despedem de vítima de acidente no Cruzeiro

Emocionados, amigos e familiares participaram, nesta quinta-feira (3/10), do sepultamento da assistente social Marcela Gonçalves Feitosa de Melo, 37 anos. Ela perdeu a vida, na última terça-feira (1/10), após o veículo que dirigia colidir com a traseira de outro no Cruzeiro. Peritos policiais apontam a possibilidade de que sua morte ocorreu devido ao mau funcionamento do sistema de airbag de seu automóvel. Uma peça do equipamento teria se desprendido, de forma irregular, e atingido a motorista de modo fatal.

Quem a conheceu disse que a vítima era uma pessoa alegre, além de excelente filha e mãe dedicada de duas meninas. “É muito triste saber que perdemos essa jovem de forma trágica e precoce. Tinha uma vida inteira e muitos planos pela frente”, destacou uma amiga da família que pediu anonimato.

O caso

De acordo com o delegado-chefe da 3ª Delegacia de Polícia do Cruzeiro, Victor Dan, investigações preliminares apontam indícios de que Marcela morreu após ter a cervical perfurada por um peça do air bag. Ela teria sido expelido de modo irregular, após o acionamento do equipamento. O ferimento causou lesões que a mataram.

Segundo informações no portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), o carro de Marcela estava com dois recalls — providência tomada por montadoras para reparar ou substituir peças de automóveis com defeito de fabricação — pendentes. O veículo faz parte do lote que apresenta defeitos nos airbags do motorista e do passageiro.

"O proprietário (de carro com essa situação irregular) deverá procurar, imediatamente, concessionárias do fabricante (para realizar o conserto). A não reparação do defeito coloca em risco a segurança de todos", apontou o resultado da consulta ao portal de serviços do Senatran.

