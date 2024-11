Motociclista morre em acidente em São Sebastião e garupa fica ferido

Um acidente grave resultou na morte de um dos ocupantes de uma motocicleta na noite desta terça-feira (5/11), na DF-001, próximo ao balão de acesso ao Complexo Penitenciário da Papuda, em São Sebastião (DF). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado às 23h43 e empenhou três viaturas para atender à ocorrência.

Ao chegar no local, os bombeiros encontraram o passageiro da motocicleta, identificado como J.V.P.S.S., de 23 anos, com fraturas nas pernas e no braço esquerdo, além de um ferimento na coxa esquerda. A vítima foi socorrida e encaminhada consciente e orientada ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal.

O condutor da motocicleta, identificado como L.G.R., de 28 anos, também foi atendido no local, porém em estado mais crítico. Ele estava em parada cardiorrespiratória, e as equipes iniciaram manobras de ressuscitação por cerca de 30 minutos. Apesar dos esforços, o óbito foi confirmado no local, com regulação médica realizada via SAMU. A DF-001 precisou ser completamente interditada durante o atendimento, o que gerou transtornos no trânsito da área. As causas do acidente ainda não foram determinadas.