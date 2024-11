Grupo Formigueiro encena peça sobre racismo e inclusão social

O grupo teatral Formigueiro de Teatro, composto por alunos e ex-alunos do Centro de Ensino Médio (CEM) 804, do Recanto das Emas, apresentou na manhã desta quarta-feira (6) a peça "Sabe por que tu não deu bola?" - (crédito: Jotta, Ascom SEEDF)

Alunos e ex-alunos do Centro de Ensino Médio (CEM) 804 do Recanto das Emas, que fazem parte do grupo Formigueiro de Teatro, apresentaram na manhã desta quarta-feira (6/10) a peça Sabe por que tu não deu bola?, no Teatro da Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal (Caesb), em Águas Claras. A peça explora o impacto do racismo e outras formas de preconceito, retratando a discriminação enfrentada por pessoas negras, mulheres e a comunidade LGBTQIA+.

A peça ganhou destaque ao participar do 8º Festival Estudantil de Teatro Amador (FESTA), em 2023, onde recebeu nove indicações e venceu nas categorias Melhor Espetáculo pelo júri popular e Destaque FESTA pela performance musical. O festival, realizado no Teatro dos Bancários, contou com a presença de várias escolas públicas do Distrito Federal, que se uniram para incentivar a arte e a expressão cultural entre os jovens. A peça Sabe por que tu não deu bola? chamou a atenção pela qualidade artística e relevância social.



O professor de Artes do CEM 804 Tiago Borges Leal explicou que o projeto teatral Formigueiro, embora nascido em 2018 fora do ambiente escolar, tomou nova forma ao ser incorporado ao CEM 804 em 2022. Ao iniciar como professor temporário na Secretaria de Educação, ele trouxe o grupo para a escola pública, onde o projeto ganhou força e estrutura com a participação ativa dos estudantes. “Eu trouxe o Formigueiro para a escola pública, e a gente vê que o projeto está tomando outra proporção”, afirmou Tiago, ressaltando o impacto crescente dessa iniciativa no ambiente escolar.



Além do conteúdo dramatúrgico, a peça incorpora músicas de artistas negros brasileiros, valorizando a cultura afro-brasileira e proporcionando um espaço de visibilidade e reconhecimento para esses artistas. Essa abordagem musical também contribuiu para as indicações recebidas no festival, reforçando o compromisso do grupo com a expressão cultural e a luta contra o racismo e a desigualdade social.