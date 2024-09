Teatro dos Bancários recebe intercâmbio cultural entre Brasil e Camarões

O Teatro dos Bancários receberá, nesta quarta-feira (4/9), das 9h até às 17h, o Seminário de Intercâmbio Cultural Brasil-África. O evento será uma mostra de moda, artes visuais, cinema, fotografia, música e intercâmbio comercial e cultural. Também haverá a Noite Camaronesa no Brasil, uma exibição de filmes e música do Camarões. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos pelo Sympla.

O Seminário será a segunda etapa do projeto Olhares do Brasil que, em junho, levou 33 designers, modelos, estilistas, músicos e cineastas brasilienses à República dos Camarões para o 4º Cameroun Fashion Design. O Brasil foi o país homenageado nesta edição do evento, realizada na capital do país africano.



Haverá rodas de conversa com os participantes que foram a Camarões e uma palestra com a coordenadora internacional de negócios do Olhares do Brasil, Vanessa Mendonça, sobre o tema Empreendedorismo internacional –— o ponto de partida. Ao fim do encontro, será exibido o curta-metragem brasiliense Bridge e o camaronês Empoisonnement.