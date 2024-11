Prazo de remanejamento escolar da rede pública do DF está aberto

Está aberto o prazo para o remanejamento escolar da rede pública de ensino do Distrito Federal (DF). Alunos já matriculados no ensino regular e que desejam mudar de escola devem fazer a solicitação diretamente na unidade onde foi feita a matrícula até o dia 14 de novembro. O resultado será divulgado em 30 de dezembro, no site da Secretaria de Educação.

A Secretaria de Educação do DF (SEE-DF) informou que o remanejamento para outra escola da rede pública dependerá da disponibilidade de vaga na unidade desejada. Caso a mudança não seja possível, o estudante terá vaga garantida na instituição onde estuda atualmente ou na escola sequencial, sendo necessário procurar a secretaria escolar para confirmar a matrícula.

Atualmente, a rede de ensino do DF atende 458.937 estudantes matriculados em 913 escolas, incluindo centros interescolares de línguas (CILs), escolas técnicas, creches parceiras e instituições que aceitam o benefício Cartão Creche.