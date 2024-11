Usuários tomam chuva enquanto aguardam BRT na rodoviária; veja vídeo

Passageiros com destino ao Gama e a Santa Maria reclamam do teto da Rodoviária do Plano Piloto, que fica sobre os boxes dos ônibus do BRT. Eles alegam que, quando chove, a água cai onde as pessoas estão, causando transtornos e até discussões para entrar primeiro nos veículos, uma vez que não querem se molhar por mais tempo.



Quanto mais pessoas aguardam os ônibus, maior é o problema, de acordo com Nara Bonfim, 19 anos, moradora de Santa Maria. “No período de chuva, o espaço fica todo molhado por conta de infiltrações no teto, ou seja, o pouco espaço que tem para as pessoas fazerem fila, elas têm que desviar ou ficar com um guarda-chuva aberto para não se molhar”, relatou. “Até briga está tendo quando os ônibus chegam”, reforçou. Veja o vídeo.

Posicionamento



A reportagem fez contato com a Administração da Rodoviária do Plano Piloto. Eles relataram que a cobertura da rodoviária foi planejada para proteger os passageiros de condições climáticas intensas, mas estão cientes de que a estrutura aberta nas laterais pode, em algumas ocasiões, permitir a entrada de água da chuva quando acompanhada de vento. Esse fator tem causado desconforto em dias chuvosos, especialmente nas áreas de embarque citadas.



“A administração está avaliando as reclamações dos passageiros e em constante diálogo com a empresa que irá administrar o terminal por meio da Parceria Público-Privada (PPP), com o objetivo de discutir soluções a longo prazo. Dessa forma, será possível garantir uma experiência mais confortável para todos os passageiros.”



*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti