Agências do trabalhador oferecem vagas com salários de até R$ 3,8 mil

As agências do trabalhador oferecem 663 vagas nesta quinta-feira (7/11), para as pessoas que estão em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho do Distrito Federal. As posições oferecem benefícios, além da remuneração, e exigem níveis variados de escolaridade. Os interessados precisam se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil.

O cargo com maior salário é o de mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores), em Vicente Pires, com remuneração de R$ 3,8 mil. Para a vaga é necessário ter experiência na função, mas não há exigência de escolaridade. Na mesma região, há dois cargos que se destacam pela quantidade de chances ofertadas. Ao todo são 30 para auxiliar de limpeza e repositor de mercadorias. Ambas exigem ensino fundamental completo, mas dispensam experiência. O pagamento é de R$ 1.470.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).