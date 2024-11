GDF sanciona projeto de lei para contratação de 800 agentes de saúde

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, sancionou o projeto de lei que autoriza a nomeação de 800 agentes com o objetivo de fortalecer a rede pública de saúde. A medida visa enfrentar, sobretudo, a dengue e outras doenças relacionadas ao ambiente. A sanção do Projeto de Lei nº 1405/2024, aprovado na Câmara Legislativa no último dia 29 de outubro, representa um marco para a saúde pública do DF, permitindo a contratação de 400 Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde (AVAS) e 400 Agentes Comunitários de Saúde (ACS). A expectativa é que a nomeação ocorra ainda neste mês.

A decisão veio após mudanças na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o que possibilitou a realocação de recursos para as contratações. A iniciativa substitui os profissionais temporários, garantindo a continuidade dos serviços de prevenção. Para Ibaneis, a contratação representa um compromisso com a qualidade do serviço público. "Esses agentes, que visitam as casas e evitam que as pessoas cheguem aos hospitais, são fundamentais para a saúde familiar. Estamos comprometidos em fazer essa nomeação o mais breve possível, e esperamos que em dezembro todos já estejam em atividade", declarou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O governador do DF também destacou os desafios de gerir o orçamento para assegurar essa nomeação. “Com o apoio da Secretaria de Economia, conseguimos fazer as adaptações no orçamento sem comprometer a saúde financeira do DF. E fizemos isso porque acreditamos na importância desse trabalho. Eles visitam as casas das famílias, cuidam das crianças, monitoram e educam a população, principalmente sobre a prevenção de doenças como a dengue. É um trabalho árduo, mas fundamental”, enfatizou.

O chefe do executivo ainda descreveu que ele e a equipe trabalham desde julho em campanhas de prevenção contra a dengue. ”Fizemos armadilhas, limpeza de terrenos e ações educativas. A nomeação desses agentes vai ampliar nossa capacidade de resposta e reduzir a pressão sobre os hospitais e postos de saúde. A população do DF pode contar com um atendimento de qualidade, feito por quem realmente entende da importância desse trabalho”, concluiu.

A Secretaria de Saúde, Lucilene Maria Florêncio de Queiroz e representantes legislativos também marcaram presença e destacaram o impacto positivo da medida para o DF. Segundo a representante da pasta, a sanção reforça o compromisso do governo com a saúde pública. "A nossa presença aqui hoje mostra que a saúde é prioridade para o governo. Esses agentes vão entrar nas casas, combater a dengue e ajudar quem precisa", afirmou.

William Alencar, 27 anos, presidente da comissão dos aprovados e representante dos AVAS, expressou ao Correio o alívio e a satisfação dos candidatos. "Essa nomeação é extremamente importante para a saúde pública, será um marco. Esses novos agentes irão combater a dengue e outras doenças diretamente nas casas das pessoas. Estamos muito felizes e satisfeitos", disse o representante, que também destacou a importância da medida para evitar uma nova epidemia do mosquito.

Durante a solenidade, Yuri Marques, presidente do Sindicato dos Agentes de Vigilância e Agentes Comunitários (Sindvacs), ressaltou a relevância da contratação para os brasilienses. "Este ato é de amor e cuidado com a população do DF. Com esses novos agentes, o Estado entra nas casas, atende o diabético, acompanha a criança, combate a dengue de forma integrada", afirmou. O representante destacou que a luta pela nomeação dura desde a homologação do concurso, em dezembro do ano passado.

A nomeação dos 800 agentes é aguardada ansiosamente pelos profissionais e pela população do DF, especialmente em um momento de alta na transmissão da dengue. Com o reforço na equipe, o governo espera conter o avanço da doença e garantir maior segurança para as famílias do Distrito Federal.