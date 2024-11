Ibaneis chega de muletas à inauguração do viaduto do Jardim Botânico

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, compareceu de muletas à inauguração do viaduto do Jardim Botânico nesta sexta-feira (8/11). A presença do chefe do executivo com o auxílio ortopédico chamou a atenção e foi explicada logo após o evento, quando ele revelou que enfrenta uma calcificação óssea na perna esquerda e um problema no quadril, que têm causado fortes dores nos últimos dias.

Ibaneis Rocha explicou que o uso das muletas foi indicado pelo médico para aliviar a pressão sobre o fêmur e a bacia, permitindo que ele possa continuar suas atividades sem agravar a condição. “Estou seguindo as orientações para evitar carga sobre a perna e o quadril. Mas, graças a Deus, já me sinto bem e estou trabalhando”, afirmou o governador.

Nesta semana, Ibaneis passou por exames e, em breve, buscará uma segunda opinião médica no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para decidir sobre o tratamento ideal para o caso. Ele poderá optar por uma cirurgia, caso seja recomendada pelos especialistas. “Eu não tenho problema com cirurgia. Se for necessário, farei o que for indicado. Estou com a saúde em dia e preparado para o que for preciso”, disse.