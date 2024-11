195 mil pessoas podem perder o benefício do Bolsa Família no DF

O prazo máximo de recadastramento no Bolsa Família é até 31/12 - (crédito: Foto Mariana Raphael/Arquivo Agência Saúde)

Luiz Fellipe Alves*

Segundo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), cerca de 195 mil pessoas correm risco de perder o benefício do programa Bolsa Família. O cancelamento pode ocorrer porque esses beneficiários não fizeram o acompanhamento de saúde referente ao segundo semestre de 2024. O número corresponde a 55,25% das pessoas que recebem o benefício no DF, inclusive, mulheres, gestantes e crianças.

Ao todo, são mais de 350 mil beneficiários. A parcela de 44,75% que fez o acompanhamento representa um percentual abaixo do esperado, colocando a capital nas últimas posições do ranking nacional. Entre os beneficiários estão mulheres de 14 a 44 anos e também crianças, das quais 95 mil são menores de 7 anos.

Além de garantir o benefício, o acompanhamento é fundamental para avaliar e garantir o bem-estar das famílias participantes. “Asseguramos o acesso a esses serviços de saúde vitais às mulheres do programa, monitorando o cumprimento dos requisitos e buscando melhorias contínuas”, afirma a coordenadora distrital do Bolsa Família na SES-DF, Christiane Viana.

Gestantes, mulheres entre 14 e 44 anos e crianças menores de 7 anos devem comparecer à unidade básica de saúde (UBS) de referência portando documento de identificação com foto e o cartão do Bolsa Família. Para as gestantes, é necessário levar a caderneta de pré-natal e apresentar o cartão para crianças menores de 7 anos.

A Secretaria de Saúde informa que o prazo máximo de recadastramento no Bolsa Família é até 31/12.

