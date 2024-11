Jojo Todynho ironiza uso do Bolsa Família para procedimentos estéticos: "Bronze em dia"

A cantora Jojo Todynho voltou a viralizar nas redes sociais após publicar um vídeo na noite desta quarta-feira (6/11) fazendo críticas sobre o gasto que pessoas auxiliadas pelo Bolsa Família realizam. Em tom de revolta, a artista comentou sobre quem faz uso do valor dado pelo governo para fazer procedimentos estéticos.

Leia também: Xuxa revela decepção com Jojo Todynho e motivo vem à tona



"Acho que nasci em uma geração errada, que não trabalha, não estuda, que não respeita ninguém. Que acha que a vida é festa. Não é possível o brasileiro aceitar ganhar um salário mínimo desse. E acha que uma ajuda de R$ 600 é uma maravilha. Gente, isso é muito pouco para nós", disse Jojo.

Na sequência, Todynho falou sobre as mulheres com filhos que dependem somente da ajuda do Bolsa Família. "Sabe o absurdo maior? O povo fazendo filho adoidado. 'Ah, porque vou receber o Bolsa Família'. Você parar pra ver as entrevistas dos meninos do NGB News Não Para, é só as meninas falando: 'Cadê o pai? Tá privadão, sou mãe solo e recebo Bolsa Família'. É assim que elas fazem", ressaltou.

Jojo também argumentou que muitas pessoas usam o valor para realizar procedimentos estéticos e fez uma crítica sobre o pagamento de impostos. "O povo tá achando que a vida é festa. Vou ali, fazer unha, cabelo. Tá todo mundo com o bronze em dia e o cabelinho em dia, o cabelinho na régua, com o auxílio. Mas esse auxílio aí, bebê, sai do imposto que mamãe aqui e vários empresários pagam", finalizou.