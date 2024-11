Quatro árvores caem sobre carros em regiões diferentes nesta sexta (8/11)

Quatro árvores caem sobre carros em regiões diferentes do DF nesta sexta (8/11) - (crédito: CBMDF)

Quatro quedas de árvores foram registradas pelo Corpo de Bombeiro do Distrito Federal (CBMDF) nesta sexta-feira (8/11), causando prejuízos materiais. Os incidentes ocorreram no Plano Piloto, no Recanto das Emas e em Sobradinho. Não houve registro de feridos.



A primeira ocorrência foi às 10h15, na 601 Norte, onde uma árvore caiu sobre um veículo Toyota Yaris, de cor cinza, que estava estacionado sem ocupantes. A operação de remoção durou cerca de quatro horas.



Em seguida, às 13h41, o atendimento foi na Esplanada dos Ministérios. Uma árvore caiu sobre um Jeep Renegade, de cor cinza, danificando a parte traseira do veículo. A condutora de 43 anos não se feriu e não necessitou de transporte para a unidade hospitalar. A equipe do CBMDF realizou o fracionamento da árvore caída em pedaços menores e a desobstrução da via.



Às 13h08, o atendimento foi realizado no Condomínio Império dos Nobres, em Sobradinho-DF. Uma árvore caiu sobre um veículo Land Rover Discovery, de cor branca, e sobre o muro de uma residência. Nesse atendimento, também não houve vítimas. A equipe realizou o corte da árvore, desobstruindo a entrada da residência.



Por último, às 15h01, um caso ocorreu na Quadra 103 do Recanto das Emas, onde um tronco caiu sobre um veículo VW Voyage, de cor branca, causando danos materiais.