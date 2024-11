Enem 2024: domingo de provas será de chuva, com mínima de 16°C

No último dia da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a previsão do tempo é de chuva isolada ao longo deste domingo (10/11). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o predomínio será de céu com muitas nuvens e uma nebulosidade que tende a se intensificar com o aquecimento diurno.

Pela manhã, a menor temperatura foi de 16°C, registrada nas regiões do Plano Piloto. A máxima pode chegar aos 27°C em algumas localidades da capital federal.

Quanto à umidade relativa do ar, a máxima, durante essa manhã de domingo, foi de 95%. A mínima prevista pode chegar a 55%, destaca o Inmet.

Desta forma, é importante que os pais e estudantes se agasalhem da melhor maneira possível, para que não corram riscos de pegar chuva neste domingo de provas. Além disso, um guarda-chuvas é sempre muito bem-vindo.