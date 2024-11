Jornada Literária percorre escolas públicas do DF com debates e encontros

Escolas públicas do Distrito Federal recebem, nesta semana, o projeto Jornada Literária “Histórias na sua Escola”. A iniciativa, que ocorre até 14 de novembro, oferece contação de histórias e debates com escritores de literatura infanto-juvenil da capital.

A ideia da ação é aproximar os estudantes da produção literária. Nesta fase, participam cinco escritores e contadores de histórias que levam a magia da literatura a alunos do Ensino Fundamental I e II. Entre os nomes de destaque estão autores como André Lúcio Bento, Ribamar Araújo, Lima Neto, Cristiane Sobral e Nyedja.

Além de levar os autores para as escolas, a Jornada também promoveu um concurso literário com o objetivo de estimular a produção dos alunos, o “Minha escola tem história”. Nele, os estudantes desenvolveram textos que representam a comunidade escolar. As histórias foram avaliadas e os vencedores serão anunciados no dia 18 de novembro.

Os estudantes também foram convidados a expressar suas visões de mundo e a refletir sobre questões importantes da sociedade, com temas como "Educação Ambiental", "O Planeta e Eu" e "O outro e eu". Os melhores trabalhos serão publicados em um livro e distribuídos para todas as escolas participantes.

Estudantes não alfabetizados participaram, produzindo ilustrações centradas no tema “Educação Ambiental - Animais e Vegetação do Cerrado”.

Agenda completa

A Jornada Literária está percorrendo diversas regiões administrativas do DF, incluindo Sobradinho, Ceilândia e Planaltina. Confira:

ESCOLA CLASSE 419 DE SAMAMBAIA - Ensino Fundamental I

Quinta-feira (31/10), das 10h às 12h/ das 14h às 16h

Autor: Ribamar Araújo

Contação de história: Matrakaberta

CEI 04 DE SOBRADINHO - Educação Infantil

Sexta-feira (01/11), das 10h às 12h/ das 14h às 16h

Autora: Nyedja Genari

Contação de história: Letícia Mourão

CEF 106 DO RECANTO DAS EMAS - Ensino Fundamental Il

Segunda-feira (04/11), das 10h às 12h/ das 14h às 16h

Autora: Cristiane Sobral

Contação de história: Rego Júnior

CEF PONTE ALTA NORTE - Ensino Fundamental Il

Terça-feira (05/11), das 10h às 12h/ das 14h às 16h

Autora: Cristiane Sobral

Contação de história: Rego Júnior

CEF 02 DE PLANALTINA - Ensino Fundamental I

Quarta-feira (06/11), das 10h às 12h/ das 14h às 16h

Autor: André Lúcio

Contação de história: Claudinha Flor de Cacau

ESCOLA PARQUE 308 SUL - Ensino Fundamental I

Quinta-feira (07/11), das 10h às 12h/ das 14h às 16h

Autor: André Lúcio

Contação de história: Claudinha Flor de Cacau

ESCOLA CLASSE 45 DE CEILÂNDIA - Educação Infantil

Sexta-feira (08/11), das 10h às 12h/ das 14h às 16h

Autora: Nyedja Genari

Contação de história: Letícia Mourão 1

CEF ATHOS BULCÃO - CRUZEIRO - Ensino Fundamental Il

Segunda-feira (11/11), das 10h às 12h/ das 14h às 16h

Autor: Lima Neto

Contação de história: Telma Braga

CEF 03 DA ESTRUTURAL - Ensino Fundamental I

Terça-feira (12/11), das 09h30 às 11h30 14h às 16h

Autor: Ribamar Araújo

Contação de história: Matrakaberta

CEF 05 DE SOBRADINHO - Ensino Fundamental Il

Quarta-feira (06/11), das 10h às 12h/ das 14h às 16h

Autor: Lima Neto

Contação de história: Telma Braga