Enem 2024: começa 2º dia de provas para mais de 3 milhões de candidatos

Mais de 3 milhões de candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 participam do segundo dia de provas, neste domingo (10/11), em todo o Brasil. Os candidatos puderam acessar os locais de provas às 13h. A aplicação começa às 13h30 (horário de Brasília).

Os candidatos terão cinco horas para resolverem 45 questões de cada área do conhecimento — ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. Os participantes regulares terão até as 18h30 para concluir o exame, uma hora a menos que no primeiro dia de aplicação. Aqueles que solicitaram tempo adicional e tiveram o pedido aprovado terão uma hora a mais para responder às provas.

Para levar o caderno de questões, os participantes terão que esperar para ir embora nos 30 minutos finais da aplicação. A saída da sala de aplicação do Enem sem o caderno é permitida após duas horas do início das provas.

Exatamente às 13h, os portões que dão acesso ao último dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram fechados. Neste domingo (10/11), na Upis, da Asa Sul, alguns alunos chegaram nos minutos finais, mas conseguiram adentrar até as salas. Pelas imediações da faculdade, antes da prova, o clima era de aflição em alguns, e um pouco de tranquilidade em outros.

Ao todo, 1,1 milhão dos 4,3 milhões de inscritos não participaram do 1º dia de provas, o que representa uma taxa de abstenção de 26,6%. O índice foi inferior ao registrado na edição de 2023, quando 28,1% dos 3.934.242 inscritos não compareceram ao primeiro dia do exame.

No Distrito Federal, na semana passada, a abstenção de candidatos foi de 25,5% dos 74.366 inscritos. A divulgação do gabarito das provas do Enem ocorrerá em 20 de novembro e o resultado final será divulgado apenas no ano que vem, em 13 de janeiro de 2025.

Com muita expectativa para o segundo e último dia de Enem, Larissa Andrade, 17 anos, conta que a rotina de estudos até aqui lhe preparou para esse momento. "Estudei bastante, fiz muitas questões várias vezes durante as semanas em que me preparava. Meu grande sonho é ser médica", ressalta.

Este é o terceiro ano de Enem da jovem, que está bem tranquila para a realização das provas de hoje. Beatriz Guimarães, 17, amiga de Larissa, afirma estar um pouco apreensiva, mas garante que este sentimento é normal, sobretudo diante de um exame tão importante. "Fiz muitos simulados, minha escola me ajudou muito. Assim, me sinto mais preparada. Espero seguir na carreira de enfermagem", finaliza.

E neste momento, claro, todo apoio é super bem-vindo. Para ajudas alunas, o professor de química, Rodrigo Smith, decidiu marcar presença nas provas de hoje. "A gente acredita que o suporte também é importante antes e na hora da prova, especialmente na parte emocional", encerra.

Para o estudante Marcelo Moura, de 21 anos, o segundo dia é, quase sempre, o mais fácil. O jovem, que tem facilidade com exatas, cursa análise e desenvolvimento de sistemas em uma faculdade privada. “Eu estou no último semestre do curso, termino logo no comecinho do ano que vem e agora quero entrar em uma pública. Quero fazer ciência da computação”, afirma Marcelo.

Ao contrário de Marcelo, o contador Christian Oliveira, de 25 anos, diz ter mais facilidade em ciências humanas e, por isso, gostou bastante do primeiro domingo de prova. “Gostei muito. Fui bem na redação mas poderia ter sido melhor, o nervosismo atrapalhou um pouco”, conta Christian. Sonhando cursar medicina, o contador se prepara desde maio deste ano para o exame.

"Minha expectativa para a prova? Espero gabaritar", diz Caio Medeiros, 17 anos. Ao contrário do que muitos acham, exatas não é o bicho-papão do jovem estudante. Durante todo o ano, se dedicou ao máximo para o extenso conteúdo da prova que será ofertada neste domingo.

De acordo com ele, seu grande sonho é cursar medicina. "Fiquei até 22h por vários dias, no cursinho. As pessoas chegaram a me expulsar do tanto que eu ficava lá", lembra. Para prestar o último apoio, o professor de estratégia para vestibulares, João Gabriel Diniz, 33, marcou presença na Upis, da Asa Sul.

Para o docente, o aluno se sairá bem e garante que ele tem tudo para alcançar o sonho de cursar medicina. "Essa época é de muita pressão, seja na escola ou aqui no Enem. Por isso, é importante estudar bastante para alcançar um bom desempenho. Somado a isso, claro, tranquilidade para fazer as questões", ressalta.

Perfil dos candidatos

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão do Ministério da Educação (MEC) responsável pelo exame, a maior parte dos inscritos já terminaram o ensino médio (1,8 milhão). Outras 841.546 (19,4%) inscrições foram realizadas por estudantes do 1º ou 2º ano, enquanto 24.723 (0,6%) 'treineiros' - como são chamados aqueles que não cursam nem concluíram o ensino médio - optaram por participar do Enem para testar seus conhecimentos.

Nesta edição, foram aprovadas 65.758 solicitações de atendimento especializado, sendo 29.955 pedidos de pessoas com déficit de atenção e outros 8.622 de inscritos com baixa visão. Ao todo, serão disponibilizados 115.501 recursos de acessibilidade. O tempo adicional foi o recurso mais requerido (42.929), seguido da correção diferenciada (20.201), do auxílio para leitura (16.348) e auxílio para transcrição (11.063). Foram atendidos também 822 pedidos de tratamento pelo nome social foram atendidos.

Muitas instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. As notas no exame também podem ser aproveitadas em processos seletivos de instituições portuguesas que têm convênio com o governo brasileiro.

Cronograma

A aplicação do exame segue o horário de Brasília. O término das provas será meia hora mais cedo em relação ao primeiro domingo.

— Abertura dos portões: 12h

— Fechamento dos portões: 13h

— Início das provas: 13h30

— Pode sair da prova sem o caderno de questões: a partir das 15h30

— Pode sair da prova com o caderno de questões: a partir das 18h

— Encerramento das provas: 18h30.

Reaplicação

O prazo para solicitar a reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terá início na próxima semana, de 11 a 15 de novembro, conforme publicou o Inep em 4 de novembro. A medida se aplica aos candidatos que enfrentaram problemas logísticos durante a prova ou que foram surpreendidos por doenças infectocontagiosas que os impossibilitaram de realizar o exame.

Nesses casos, o inscrito deve comparecer normalmente ao 2º dia de aplicação e poderá solicitar refazer exame do 1º dia. As provas reaplicadas ocorrerão em 10 e 11 de dezembro, e a solicitação deve ser feita por meio da Página do Participante.