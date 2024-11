Adolescente sofre choque em Centro Olímpico durante jogo de futebol

Um adolescente levou um choque elétrico enquanto jogava uma partida de futebol, na noite deste domingo (10/11), com amigos no Centro Olímpico e Paralímpico de Santa Maria (COP). Eduardo Costa Macedo, de 15 anos, foi socorrido no local em estado grave por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os socorristas precisaram realizar manobras de ressuscitação e massagens cardíacas para estabilizá-lo. A descarga elétrica aconteceu quando o jovem precisou buscar a bola que ficou presa próximo ao refletor de luz do campo.

A mãe de Eduardo, Lene Maria Costa Cavalcanti, 45, relata que levou um susto ao receber a notícia do acidente com o filho. "Estou completamente desolada. A gente nunca espera uma coisa dessas acontecer conosco. Ontem mesmo tinha dito a ele que não era para sair porque eu estava com um pressentimento ruim de que algo iria acontecer", disse ao Correio.

Após o atendimento inicial, o jovem foi transferido para a UTI do hospital Santa Marta, em Taguatinga, onde segue em observação e passará por uma nova bateria de exames. A mãe o acompanhou desde o socorro e testemunhou o momento em que a equipe do Samu realizava os procedimentos. "Ele teve três paradas cardíacas por causa da descarga elétrica. Só peço a oração de todos e espero que meu filho fique bem logo", afirma.

Segundo Lene Maria, a família registrou um boletim de ocorrência na 33ª Delegacia de Polícia de Santa Maria nesta segunda (11/11). De acordo com o depoimento dos parentes, outros jovens que utilizam o campo já teriam sofrido descargas elétricas no Centro Olímpico, declarando que o acidente envolvendo Eduardo não foi um caso isolado e pode estar ligado a irregularidades no sistema elétrico do local.

A CEB IPES (Companhia Energética de Brasília) esteve no COP de Santa Maria e confirmou em nota que o choque ocorreu nas instalações internas do centro, que não fazem parte da rede de iluminação pública do Distrito Federal. Com isso, a responsabilidade pela manutenção e segurança dos equipamentos de iluminação no local é da própria administração do Centro Olímpico.

Em nota enviada por volta das 9h01, a Secretaria de Esporte e Lazer declarou que o poste onde ocorreu o acidente não apresentava indícios de falhas, informando que a manutenção dos Centros Olímpicos é realizada periodicamente. O local foi isolado para investigação.