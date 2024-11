Senac-DF oferece 2 mil vagas gratuitas em cursos técnicos para estudantes

O Senac-DF realizará a terceira edição da feira de profissões Rotas para o Futuro, entre os dias 11 e 13 de novembro. Com uma programação repleta de oficinas práticas, que serão conduzidas por especialistas, o evento terá duração de três dias. A unidade Antônio Matias, localizada na 903 Sul, abrirá as portas para receber estudantes de 40 escolas públicas do Distrito Federal, oferecendo uma oportunidade profissional em diversas áreas.

A iniciativa integra o Programa Técnico no Ensino Médio, uma parceria entre o Senac-DF e a Secretaria de Educação do DF, e disponibiliza 2 mil vagas gratuitas em cursos de Formação Técnica Profissional. Destinados a estudantes do ensino médio, os cursos garantem uma formação técnica que os prepara para o mercado de trabalho, reforçando a autonomia e o protagonismo dos jovens. O Programa tem como objetivo principal expandir o acesso à educação técnica de qualidade para os estudantes da rede pública de ensino.

Segundo Vitor Côrrea, diretor regional do Senac-DF, o ensino técnico facilita a entrada no mercado de trabalho, ampliando as oportunidades de emprego e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do DF. “Com o investimento no ensino técnico e profissionalizante, buscamos qualificar a juventude e fortalecer setores produtivos locais com mão de obra especializada”, afirmou.

Feira de profissões

Durante a feira, os estudantes de 11 regiões administrativas, entre elas Samambaia, Santa Maria, Paranoá e Recanto das Emas, poderão experimentar oficinas em áreas como administração, jogos digitais, nutrição, gastronomia, design de interiores, saúde, moda e segurança no trabalho.

As inscrições para os cursos serão iniciadas no evento. Uma equipe de apoio ajudará os estudantes na pré-inscrição, permitindo que eles indiquem até três cursos de interesse. Após o evento, os alunos selecionados deverão validar suas informações e dados pessoais para efetivar a matrícula, garantindo que todos os dados estejam corretos para a continuidade do processo.

Serviço

Data: 11 a 13 de novembro

Hora: das 9h às 18h

Local: Senac-DF – Unidade Antônio Matias (903 Sul)