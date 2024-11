RA's terão atendimento itinerante da Neoenergia esta semana

As Administrações Regionais (RAs) terão suporte técnico e comercial da companhia elétrica Neoenergia esta semana, no formato presencial e itinerante, conforme cronograma de demanda e sem hora marcada.

De acordo com a distribuidora, os serviços oferecidos à população são: parcelamento de débitos, solicitação de reparo por danos elétricos, troca de titularidade, ligação nova, entre outros. Os clientes ainda terão a oportunidade de buscar orientações sobre segurança, consumo consciente e regularização da rede elétrica.

A Neoenergia destaca outros pontos fixos de atendimento presencial, no Paranoá, em Planaltina, São Sebastião, Samambaia e no Lago Sul, sem necessidade de agendamento. Outra possibilidade são os sete postos do Na Hora.

Hoje (11/11)

14h às 18h: Gama e Lago Norte

Terça-feira (12/11)

8h às 12h: Arniqueira, Samambaia e Sobradinho

14h às 18h: Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, Recanto das Emas, Sobradinho II e Vicente Pires

Quarta-feira (13/11)

8h às 12h: Brazlândia e Núcleo Bandeirante

14h às 18h: Ceilândia, Plano Piloto e Park Way

Quinta-feira (14/11)

8h às 12h: Itapoã, Sudoeste/Octogonal

14h às 18h: Candangolândia, Cruzeiro, Riacho Fundo e Varjão

Sexta-feira (15/11)

8h às 12h: Fercal, São Sebastião e SCIA/Estrutural

14h às 18h: Jardim Botânico, Planaltina e SIA

*Com informações da Neoenergia