Homem é preso por maus-tratos após atirar em cachorro em Sobradinho

Um homem de 69 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (11/11) em Sobradinho após atirar contra um cachorro. A ação foi conduzida pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), acionada para atender a um desentendimento em um condomínio na região. O animal está sob cuidados médicos, internado em uma unidade veterinária.

Inicialmente, o suspeito foi levado à 35ª Delegacia de Polícia com uma espingarda de chumbinho, mas, ao chegar no local, verificou-se que a arma estava inoperante e inadequada para disparos. Ele negou ter realizado os tiros.



Contudo, com base no depoimento da tutora do cão, policiais encontraram dentro da residência do suspeito um rifle CBC calibre .22, semelhante à arma descrita pela tutora. Ao ser confrontado com a apreensão do rifle, o suspeito admitiu ter efetuado os disparos, alegando que o animal o incomodava.



O homem foi autuado em flagrante por maus-tratos a animais, crime que prevê pena de 2 a 5 anos de reclusão. Ele possui porte de arma, pois é oficial da reserva do Exército Brasileiro. O preso foi encaminhado à prisão do Exército, onde aguardará audiência de custódia.