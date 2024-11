Queda de galpão deixa uma pessoa morta no Núcleo Bandeirante

O acidente ocorreu no Setor Placa das Mercedes, próximo à UPA do Núcleo Bandeirante - (crédito: Pedro Ventura/Agência Brasília)

Na tarde desta segunda-feira (11/11), um homem de 58 anos morreu depois de ser atingido durante a queda de um galpão de uma empresa de pré-moldados.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), ele era funcionário do local. Ainda segundo a corporação, quando as equipes de socorro chegaram para atender a ocorrência, depararam-se com um galpão, onde funciona uma empresa de pré-moldados, que havia acabado de desabar.

O CBMDF informou que o funcionário trabalhava no local, não conseguiu sair a tempo e acabou sendo atingido pela estrutura. Ao ser atendido pelos socorristas, foi constatado que estava em parada cardiorrespiratória.



Os bombeiros adotaram os protocolos de reanimação cardiopulmonar, porém, após aproximadamente 40 minutos de manobras, a vítima não reagiu e teve o óbito declarado no local do acidente.

O Corpo de Bombeiros não soube informar o que causou a queda da estrutura. A Polícia Civil foi acionada e vai investigar o caso.