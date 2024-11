Natal Solidário leva crianças em situação de vulnerabilidade para o Nicolândia

Festa do Natal Solidário em 2023 - (crédito: Divulgação/ Fundação CDL/DF)

A campanha Natal Solidário 2024, promovida pela Fundação CDL/DF, vai alegrar o natal de mais de 500 crianças e jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica do Distrito Federal. Nesta edição, a tradicional festa natalina vai levar os participantes para uma tarde de brincadeiras no parque Nicolândia. A montagem dos kits que serão entregues durante a celebração começou nesta segunda-feira (11/11) e vai até 23 de dezembro.



Para os interessados em ajudar na ação, é possível apadrinhar uma criança e doar os ítens que compõem o kit ou, caso prefira, fazer uma doação para a fundação, que fica encarregada da montagem, no valor de R$ 250. A organização explica que, para garantir a igualdade entre os kits, não são aceitos itens avulsos. Para as meninas, o kit deve conter uma blusa, um short ou saia ou vestido, sapatos e um brinquedo. No caso dos meninos, o presente é composto por camiseta, short ou calça, sapatos e um brinquedo.

Para a presidente da Fundação CDL/DF, Andrea Vasquez, o trabalho voluntário gera uma rede de solidariedade no Distrito Federal. “Eles não apenas contribuem com seu tempo e esforços, mas também compartilham histórias e experiências, criando laços que fortalecem a empatia entre as pessoas”, comenta.

Com mais de 15 edições, o Natal Solidário atende crianças e adolescentes assistidas pelos serviços de acolhimento do DF.