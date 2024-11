Ocupantes de prédio no SIG se comprometem a deixar o local às 17h

Ocupantes do prédio do SIG se comprometem a deixar o local até às 17h desde que não haja intervenção da PM - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Após conversa entre representantes do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) e o secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), Alexandre Patury, os ocupantes do prédio na quadra 6 do Setor de Indústrias Gráficas (SIG) se comprometeram a deixar o edifício nesta terça-feira (12/11) às 17h. O acordo foi que não houvesse qualquer tipo de intervenção da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) até o horário combinado.

Segundo o advogado do MLB, Rodrigo Canabrava, representantes do movimento têm uma reunião marcada para às 15h na Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab). “Todas as famílias aqui têm cadastro junto à Codhab, mas nunca foram contempladas”, disse o advogado.

Justiça

O desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), Roberval Belinati, determinou a desocupação do prédio na tarde de domingo (10/11). A ordem de reintegração de posse foi concedida após pedido de uma empresa de empreendimentos, proprietária do imóvel. Segundo o desembargador, a urgência da medida se justifica devido à ocupação de “dezenas de pessoas, com possibilidade de agrupamento de mais invasores, justifica-se a apreciação da medida de urgência em sede de plantão, uma vez que a demora na apreciação do pedido pode causar dano irreparável ou de difícil reparação”, escreveu.