"Educação está em constante transformação", diz presidente da ASPA

O presidente da Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino do Distrito Federal (ASPA/DF), Alexandre Veloso, foi um dos palestrantes do evento "Escolha a escola do seu filho: O Futuro da Educação e a Busca pela Formação Completa do Indivíduo", realizado nesta terça-feira (12/11) no auditório do Correio Braziliense.

Veloso enfatizou a importância de refletir e debater sobre o papel da educação em uma sociedade em transformação constante. “A educação de hoje não é a mesma de dez anos atrás, nem a mesma de um ano atrás. Precisamos acompanhar essa evolução e manter o diálogo para buscar uma educação de qualidade que atenda às necessidades do presente”, afirmou. Ele destacou temas como o uso de tecnologias e o incentivo à inovação educacional como fundamentais para essa adaptação.

Sobre o Evento

O evento "O Futuro da Educação e a Busca pela Formação Completa do Indivíduo" proporcionará uma análise ampla de temas centrais para o desenvolvimento educacional. A transmissão ao vivo está disponível nas redes sociais do Correio Braziliense, permitindo o acompanhamento do público em geral.

Especialistas e educadores participam de debates sobre inclusão, aprendizagem contínua e competências socioemocionais, promovendo uma visão que vai além dos limites da sala de aula e visa preparar as novas gerações para os desafios do futuro.

Organizado pelo Correio, o evento é parte da série "Escolha a Escola do Seu Filho".