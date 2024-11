"Futuro da educação depende de olhar para o passado", diz especialista

O professor André Lúcio Bento disse que não é possível pensar no futuro da educação brasileira sem olhar para o passado recente do país - (crédito: Minervino Júnior)

Durante o CB Talks “Escolha a Escola do seu Filho: O Futuro da Educação e a Busca pela Formação Completa do Indivíduo”, promovido pelo Correio nesta terça-feira (12/11), o doutor em linguística, especialista em cultura africana e escritor, professor André Lúcio Bento, disse que não é possível pensar no futuro da educação brasileira sem olhar para o passado recente do país.

O painelista destacou que a escravidão foi abolida há 136 anos, mas que os direitos à educação, no Brasil, não se tornaram igualitários de imediato. “Durante muito tempo, algumas escolas não aceitavam negros ou eles só podiam estudar durante à noite”, contou.

Por isso, de acordo com o especialista, é preciso ter cuidado com algumas comparações, na hora de falar sobre educação. “Alguns países não tiveram o mesmo passado que o nosso”, observou.

Segundo Bento, a realidade começou a mudar há pouco tempo. “Só há 36 anos, com a Constituição Federal, a educação passou a ser um direito de todos e de todas”, pontuou. “Esse passado precisa ser revisitado, se quisermos discutir o futuro da educação”, acrescentou o painelista.

Sobre o Evento

O CB Talks "O Futuro da Educação e a Busca pela Formação Completa do Indivíduo" oferece uma visão abrangente sobre temas centrais para o desenvolvimento educacional.

Transmitido ao vivo nas redes sociais do Correio Braziliense, o evento reúne especialistas e educadores para debater inclusão, aprendizagem contínua e competências socioemocionais, promovendo uma visão que ultrapassa os limites da sala de aula e visa preparar as novas gerações para os desafios do futuro.