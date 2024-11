"Pais precisam participar das decisões das escolas", afirma Alexandre Veloso

O presidente da Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino do Distrito Federal (ASPA/DF), Alexandre Veloso, destacou a importância da participação dos pais nas escolhas educacionais de seus filhos durante o evento "Escolha a Escola do Seu Filho: O Futuro da Educação e a Busca pela Formação Completa do Indivíduo", realizado nesta terça-feira (12/11) no auditório do Correio Braziliense.



Veloso explicou que a associação foi criada em 2001 com o objetivo de oferecer um espaço para que os pais possam buscar o melhor para seus filhos. “Os pais estavam cansados de serem apenas responsáveis pelo pagamento das mensalidades, queriam também participar das decisões das escolas e dos conselhos. A ASPA surgiu como uma oportunidade para que eles tivessem voz ativa”, afirmou.

Para ele, um dos pilares de uma educação de qualidade é o "tripé do sucesso", que une pais, escola e diretores em prol de um objetivo comum. “É fundamental ouvir os pais para que eles possam contribuir na criação de normas, como, por exemplo, as mudanças no novo ensino médio. Os pais precisam compreender essas transformações para se sentirem mais seguros com as decisões”, ressaltou Veloso.

Ele ainda ponderou que, embora não exista uma instituição de ensino perfeita, é possível encontrar uma que alinhe ensino de qualidade com valores que as famílias prezam. “É importante escolher a escola que mais se ajusta à realidade dos seus filhos. Precisamos de instituições que atendam às expectativas dos alunos”, disse.

Veloso também destacou que o uso da tecnologia e da inteligência artificial na sala de aula é uma demanda crescente entre pais e educadores, mostrando a necessidade de adaptação das escolas às novas ferramentas digitais.

Sobre o Evento

O evento "O Futuro da Educação e a Busca pela Formação Completa do Indivíduo" ofereceu uma visão abrangente sobre temas centrais para o desenvolvimento educacional. Transmitido ao vivo nas redes sociais do Correio Braziliense, permitiu que o público geral acompanhasse as discussões.

Especialistas e educadores debateram sobre inclusão, aprendizagem contínua e competências socioemocionais, promovendo uma visão que ultrapassa os limites da sala de aula e visa preparar as novas gerações para os desafios do futuro.

Organizado pelo Correio Braziliense, o evento faz parte da série "Escolha a Escola do Seu Filho"

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais