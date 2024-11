Torre de TV será palco de grande evento voltado à Consciência Negra

Em 18, 19 e 20 de novembro, Brasília se torna palco de evento chamado de Consciência Negra 2024. De acordo com o secretário de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec), Cláudio Abrantes, serão investidos R$ 6 milhões nas celebrações, que contarão com shows de diversos artistas, como Seu Jorge e Tribo da Periferia. O anúncio foi feito nesta terça-feira (12/11), no Salão Nobre do Palácio do Buriti, que também contou com a presença da secretária de Justiça e Cidadania (Sejus), Marcela Passamani, e do deputado Damião Feliciano (União-PB).

A festa tem uma expectativa de público de 10 mil pessoas permanentemente durante o dia, mas pode receber até 30 mil, e será realizada na Torre de TV e terá uma programação repleta de shows e apresentações culturais, como palestras e exposições, disse Cláudio Abrantes. “Nesse momento histórico, é muito importante ter na capital da república um dia realmente emblemático e que valorize esta celebração. Por isso que, na orientação do governador — Ibaneis Rocha —, temos avançado, inclusive, para que a festa venha com um decreto que estabelece o reconhecimento oficial do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, como uma manifestação cultural popular democrática”, descreveu.

O secretário destacou ainda que esta celebração não será realizada apenas este ano. “É algo que vai permanecer como uma política pública de conscientização, de luta, de respeito, e isso para nós é muito importante. Esse decreto vai surgir em parceria com a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Justiça e Cidadania”, observou.

Ele também ressaltou que a entrada será gratuita e os ingressos podem ser retirados pelo site: www.sympla.com.br/evento/consciencia-negra-2024/2721082.

Políticas públicas

Segundo Marcela Passamani, uma festa desse porte também é uma forma de implementar políticas públicas no território do DF. “Nos três dias, nós teremos afroempreendedores. Vamos ter de forma contínua, atenção e espaços de venda para os empreendedores. Quando a gente insere esse segmento dentro dessa celebração, estamos sinalizando para a população do DF que, além de incentivar e trazer as pessoas que estão no cenário cultural, implementamos e estamos trazendo ao conhecimento de todos as políticas públicas que já são implementadas aqui”, relatou.

Outro trabalho que estará presente na festa é o letramento racial, para conscientizar as pessoas e combater o racismo. “Já começamos a fazer isso com os servidores e escolas, mas agora seremos responsáveis por essas visitas guiadas também. Estamos convidando as escolas para poder conhecer o evento e, além de tudo, sair com uma informação”, pontuou.

Damião Feliciano, por sua vez, disse que essa não é apenas uma festa; também é um momento de reflexão. “É muito importante para que as pessoas entendam que a negritude passa por muitos problemas. — Um exemplo — é um negro que vai a uma loja e se sente constrangido. Quando eu vejo o Governo do Distrito Federal (GDF) dando esse exemplo para os outros nacionais, é muito importante”, enfatizou.

“Temos 58% da população afrodescendente, e esse evento é muito importante para nós e começa a gerar frutos, para que a gente possa ter dias melhores e justos para toda a população”, finalizou Damião.

