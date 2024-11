Campo de futebol do Pôr do Sol é inaugurado nesta terça-feira (12/11)

A população do Pôr do Sol recebeu um novo espaço de lazer e esporte. O campo sintético de futebol society da região foi inaugurado, nesta terça-feira (12/11), após seis meses de obras. O projeto, iniciado em 7 de maio e concluído em 7 de novembro deste ano, contou com investimento de mais de R$ 1,4 milhão. O aparelho público inclui alambrados, iluminação e piso de alta qualidade, que auxiliará a prática esportiva no local. Na ocasião, Celina Leão também assinou o decreto de fortalecimento da proteção a mulher no Distrito Federal.

Leia também: Defesa de Bruno Henrique pede arquivamento da investigação de manipulação

Durante a cerimônia, a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, destacou a importância do espaço para a população. "Essa entrega é uma demonstração do cuidado que temos com a qualidade de vida da nossa comunidade. Estamos com grandes expectativas com essa inauguração, pois a região do Pôr do Sol está recebendo esse espaço que não é apenas para esporte, mas para o fortalecimento da convivência social, da educação e da cidadania", afirmou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Celina também comentou sobre os projetos futuros para a área. "Nós temos outras medidas de urbanização e melhorias aqui no Pôr do Sol. Este campo é só o começo de ações de desenvolvimento para a região. Esse espaço atende a uma demanda antiga da comunidade e representa um investimento no futuro de crianças e jovens dessa área", declarou.



O secretário de esporte, Renato Junqueira, também esteve na inauguração e destacou a importância do novo equipamento para a qualidade de vida da comunidade. “Eu tenho certeza que a comunidade recebe isso aqui de braços abertos, cuidará muito bem aqui desse campo e não para por aí. Temos um plano de ação aqui para a região do Pôr do Sol, do Sol Nascente e também para toda a Ceilândia, para que a gente possa cada vez mais potencializar os espaços esportivos", enfatizou.

Marco Aurélio, treinador da categoria de base da Sociedade Esportiva Ceilandense, reforçou o impacto social da obra. "Esse campo é um sonho realizado para a comunidade. Ele incentiva a prática esportiva e afasta os jovens das drogas e da marginalização. Além disso, oferece um espaço de qualidade para o desenvolvimento do futebol na região. Estou muito feliz, pois essa garotada que mora aqui na redondeza poderá jogar bastante aqui, afinal eles merecem", descreveu com grande alegria ao Correio.

Proteção

Na ocasião, Celina Leão aproveitou para assinar um decreto que fortalece a proteção às mulheres vítimas de violência no Distrito Federal. “Nosso governo é um governo que cuida de mulheres. Com essa regulamentação, vamos monitorar e acompanhar diariamente as medidas protetivas, para que a mulher tenha a certeza que o Estado está acompanhando ela todos os dias”, reforçou.

A governadora em exercício enfatizou ainda que vai fiscalizar o funcionamento da medida. "Esse decreto é muito importante porque é um monitoramento de acompanhamento dessas medidas protetivas. Ou seja, nós não queremos só ter números superficiais, queremos entender como essas mulheres estão sendo acompanhadas e se estão realmente conseguindo sair desse tipo de violência", declarou.