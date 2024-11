Acompanhe ao vivo o sorteio do prêmio de R$ 500 mil da Nota Legal

O segundo sorteio de 2024 do programa Nota Legal ocorre nesta quarta-feira (13/11), a partir das 15h, e é transmitido pelo canal do YouTube do Governo do Distrito Federal (GDF). Ao todo, serão mais de 12 mil prêmios, cuja soma equivale a R$ 3 milhões.

Concorrem neste sorteio 1.021.329 pessoas, que tiveram ao menos uma compra registrada com o Cadastro de Pessoa Física (CPF) na nota entre 1º de novembro de 2023 e 30 de abril de 2024.

Assista ao sorteio ao vivo:

Confira a íntegra dos prêmios:

1 prêmio de R$ 500 mil

2 prêmios de R$ 200 mil

3 prêmios de R$ 100 mil

4 prêmios de R$ 50 mil

10 prêmios de R$ 10 mil

30 prêmios de R$ 5 mil

50 prêmios de R$ 1 mil

500 prêmios de R$ 200

12 mil prêmios de R$ 100

Como participar do Nota Legal

Para participar, é necessário se inscrever no programa por meio do site Nota Legal, não ter débitos com a Receita do DF e informar o número do CPF em compras realizadas antes dos dois sorteios programados para o ano.

Em 2025, o prêmio principal será de R$ 1 milhão, de acordo com decreto assinado no fim do ano passado.