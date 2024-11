Leilão de porcos: animais podem ser avaliados na Fazenda da Papuda

A Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal (Funap-DF), vinculada à Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), realizará o segundo leilão de bens semoventes, com oferta para aquisição de suínos por meio da modalidade de maior lance. O evento ocorrerá no dia 4 de dezembro, às 10h, na Área Agrícola da Funap-DF, localizada na Rodovia DF-465, km 04, Fazenda Papuda, São Sebastião-DF.

O evento, regido pela Lei nº 14.133/2021, contará com quatro lotes de porcos, cujas especificações podem ser conferidas no termo de referência disponível para consulta. Os suínos poderão ser examinados até dois dias antes da data do leilão, mediante agendamento prévio por telefone, publicado no edital.

Deuselita Martins, diretora-executiva da Funap-DF, destacou a importância do evento. “Este leilão representa uma oportunidade importante para a Funap-DF gerar recursos que serão integralmente revertidos em programas de ressocialização e capacitação para os reeducandos. Por meio dessa iniciativa, fortalecemos o compromisso com a reintegração social, ao mesmo tempo que proporcionamos à sociedade uma chance de colaborar diretamente com nossos projetos", afirmou.

Como Participar

O leilão está aberto a pessoas físicas e jurídicas que cumpram todos os critérios do edital. Os interessados podem agendar a vistoria dos animais com o servidor Francisco de Assis Meneses, pelo telefone (61) 99887-4848.

A Funap-DF reforça o convite para a participação de todos, ressaltando que além de uma oportunidade de negócios, o evento é um importante instrumento para a manutenção e ampliação dos programas de ressocialização promovidos pela instituição.