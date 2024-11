Ataque ao STF: Trânsito é parcialmente liberado na Esplanada dos Ministérios

O trânsito na Esplanada dos Ministérios foi parcialmente liberado por volta das 11h15 desta quinta-feira (14/11), após permanecer interditado em decorrência do ataque com bombas executado na noite desta quarta (13/11). Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a via que dá acesso à L2 permanece interditada, sem previsão para liberação.

Após o ataque, o expediente desta quinta-feira (14/11) foi suspenso no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Congresso Nacional.

Entenda o caso

O ataque ocorreu na noite desta quarta-feira (13/11). Ao menos duas explosões foram ouvidas no momento do ataque na Praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios. Imagens de câmeras de segurança do Supremo Tribunal Federal (STF) registraram a ação de Francisco Wanderley Luiz, com explosivos em frente a Corte. No vídeo, o homem se aproxima da Estátua da Justiça e lança os explosivos.

Francisco Wanderley morreu durante o ataque ao tribunal, atingido por uma explosão. Ele é natural de Santa Catarina e tinha sido candidato a vereador pelo PL em 2020.