Chuvas intensas estão perto de superar esperado para o mês no DF

Após uma noite de temporal, o Distrito Federal se prepara para mais um dia de clima instável, muita nebulosidade, pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia. De acordo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), algumas regiões do DF já estão bem próximas de superar o volume esperado para o mês.

A estação meteorológica de Brazlândia, por exemplo, registrou 231,8 mm de chuva nos últimos 14 dias, o que representa cerca de 90% do esperado para novembro. Gama também apresentou altos índices, com 172,6 mm, correspondente a aproximadamente 70% da média do período.

Segundo o Inmet, as temperaturas devem permanecer amenas, nesta quinta-feira (14/11), com mínima de 18°C e máxima de 25°C, com tendência a cair. A umidade relativa do ar ficou em 95% pela manhã, mas pode chegar aos 60% nos períodos mais quentes do dia. Os ventos devem soprar de nordeste a noroeste pela manhã, moderados com rajadas à tarde, e de noroeste a nordeste à noite, com intensidade mais fraca.

A meteorologista Dayse Moraes explica que o cenário ainda está dentro dos parâmetros normais para os últimos dois meses do ano. "Essa tendência deve se manter nos próximos dias. A presença de um canal de umidade sobre a região favorece a ocorrência de chuvas mais contínuas. É importante lembrar que estamos na primavera, uma estação de transição entre o outono e o verão, que se inicia em dezembro. Essa época do ano é caracterizada por pancadas de chuva que podem ser pontualmente fortes, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento", explica.





Cuidado!

O Inmet emitiu um alerta laranja de chuvas intensas, com volumes que podem alcançar 100 mm/dia. Os ventos também podem atingir até 100 km/h. Nessas condições, há risco de quedas de galhos de árvores, interrupções no fornecimento de energia, alagamentos e descargas elétricas.

Devido a possíveis situações de risco, é recomendável desligar aparelhos elétricos e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. As autoridades reforçam que, em caso de emergência, os cidadãos devem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.