Brazlândia, Ceilândia, Samambaia e Taguatinga terão novos horários para coleta de lixo

Agentes do serviço estiveram em Samambaia, nesta terça-feira (12), para alertar a comunidade da região sobre a mudança e reforçar a mobilização que já é feita de forma contínua para jogar o lixo no horário adequado - (crédito: Paulo H Carvalho/Agência Brasília)

As coletas seletivas e convencionais de Brazlândia, Ceilândia, Samambaia e Taguatinga terão mudanças a partir da próxima segunda-feira (18/11). As ações de recolhimento de lixo passarão a ocorrer nos mesmos dias, mas no período noturno, a partir das 19h e não mais no horário da manhã.

As mudanças acontecerão em todo o Distrito Federal. Por isso, o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) orienta a população a checar os horários das coletas no site do serviço ou no aplicativo SLU Coleta DF, disponível na Apple Store e na Play Store.



Os ajustes no horário das coletas foram necessários para atender à Norma Regulamentadora 38 (NR 38), que estabelece os requisitos e as medidas de prevenção para garantir as condições de segurança e saúde dos trabalhadores nas atividades de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.



“A diminuição da velocidade do veículo, por exemplo, acarreta um atraso, mas não quer dizer que o caminhão não vai passar para coletar o lixo. O cronograma será seguido. A coleta se inicia às 19h e segue durante toda a noite. É uma forma de garantir a segurança e saúde dos garis. E há importância em levar essa conscientização para a população para não colocar o lixo fora de horário”, explica Everaldo Araújo, subdiretor de Limpeza Urbana.