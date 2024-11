Drenar-DF tem previsão de entrega entre janeiro e fevereiro de 2025

27/09/2024. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Obras na bacia de detenção do Drenar DF para captação de águas pluviais no Parque Internacional da Paz. Setor de Embaixadas Norte. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão visitou as obras do Drenar-DF nesta quarta-feira (13/11). A construção, que já custa cerca de R$ 300 milhões, e é considerada uma das mais desafiadoras da capital, tanto pela complexidade quanto pelo valor investido. Em fase de conclusão, a empreitada totaliza a construção de 7,7 km de túneis, dos quais 7,5 km já foram realizados. Segundo o presidente da Terracap, Izídio Santos Junior, a previsão é entregar a obra à população entre janeiro e fevereiro do ano que vem.

Durante a visita, Celina Leão destacou a coragem do governo em enfrentar o problema histórico. "Nenhum governador teve condições de realizar uma obra como essa. Quando chove, principalmente na Asa Norte, é visível o problema que nós temos. É uma obra difícil, subterrânea, mas extremamente necessária para resolver os transtornos e proteger vidas", enfatizou.

Segundo o presidente da Terracap, Izídio Santos, é difícil falar em prazo de entrega da obra. “Estamos lidando com um material muito duro, semelhante a uma rocha. Com isso, a gente espera entregar essa obra no menor tempo possível", afirma.

No do percurso de mais de 7km, que inicia no Estádio Mané Garrincha e vai até as margens do Lago Paranoá, haverá um reservatório de qualificação de água pluvial. O projeto utiliza o método "tunnel liner" de construção de galerias subterrâneas. A chamada "lagoa de detenção" desacelera e filtra a água antes de sua chegada ao Lago Paranoá, reduzindo o impacto ambiental e a chance de enchentes no DF.

Segundo informações da Terracap, a cada 46cm de solo escavado, chapas de aço corrugado, com espessuras que variam de 2,2mm a 6,5mm, são montadas e parafusadas umas às outras para sustentar o túnel aberto, conforme a escavação avança.

O Drenar-DF tem como objetivos proteger as nascentes e recuperar as erosões em todo o território da capital. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), prevê para a área tombada, a ampliação da rede pública de captação com a criação de lagoas a céu aberto ou bacias subterrâneas de concreto para conterem a água das chuvas e, assim, evitar alagamento e a chegada de lixo no Lago Paranoá.

Outra etapa importante da obra é a Praça Internacional da Paz, um espaço de 5 mil metros quadrados, que contará com calçadas, estacionamentos e mais de 200 árvores que compõem o parque homônimo, localizado no Setor de Embaixadas Norte, em frente ao Iate Clube, próximo à via L4, ao redor da bacia de detenção do Drenar-DF. O espaço será dedicado ao lazer e esporte, além de ser idealizado como um novo ponto turístico para o Distrito Federal.

HRAN

A ordem de serviço para a reforma e modernização da Ala de Fissurados do Hospital Regional da Asa Norte (Hran), foi assinada nesta quarta-feira (13/11), pela governadora em exercício Celina Leão. A iniciativa abrange as unidades odontológicas, de queimados, de fissurados e o centro cirúrgico ambulatorial. Ao todo, serão investidos R$ 2,8 milhões e a previsão de entrega é 3 de maio de 2025. A iniciativa vai beneficiar aproximadamente 500 pacientes atendidos mensalmente no local.

O Hran é referência no atendimento a crianças com fissura labial e palatina, conhecidas como lábio leporino, atendendo cerca de 5 mil crianças por ano. A reforma dessas alas atende a um pedido antigo de pacientes e profissionais de saúde, que visam aprimorar a qualidade do atendimento prestado.

Durante o evento, Celina Leão destacou a importância da obra que será realizada no hospital. “Deixamos um legado que impacta na dignidade dos pacientes, das famílias e também dos nossos servidores, que prestam um atendimento de qualidade e sempre com muito carinho, conforme os relatos das próprias famílias. É uma alegria muito grande, pois estamos atendendo um pedido antigo e vamos poder melhorar ainda mais a qualidade do atendimento”, ressaltou.