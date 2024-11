Veja o que abre e o que fecha nesta sexta-feira (15/11)

Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Confira o que abre e fecha no feriado de 15 de novembro. - (crédito: Minervino Júnior/CB)

Transporte Público

Os ônibus vão circular com tabela horária de domingo.



O metrô, em horário de feriado, das 7h às 19h.

Segurança



A Defesa Civil, a Polícia Militar (PMDF) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) seguem com o funcionamento de 24 horas para atendimento à população. O cidadão pode acionar os serviços pelos números 199, da Defesa Civil; 193, do Corpo de Bombeiros Militar; 190, da Polícia Militar.



As delegacias circunscricionais da Polícia Civil (PCDF), de Atendimento à Mulher (Deam) e da Criança e do Adolescente (DCA), funcionam em regime de plantão. Número 197.



Detran-DF



Não haverá expediente e atendimento.



Justiça e Cidadania



As unidades do Conselho Tutelar e do Centro Integrado 18 de Maio estarão fechadas. Demandas urgentes dos conselhos tutelares podem ser registradas pelo telefone 125.



A Casa da Mulher Brasileira (CMB), em Ceilândia, funciona ininterruptamente.



Já os espaços Acolher, os Ceams (unidades do Centro Especializado de Atendimento à Mulher) e os comitês de proteção à mulher estarão fechados.



Na Hora e Procon

As unidades estarão fechadas tanto na sexta-feira (15/11) quanto no sábado (16/11).



Limpeza



As unidades operacionais do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) funcionarão normalmente.



Assistência social



Restaurantes comunitários do Recanto das Emas, Planaltina, Pôr do Sol/Sol Nascente, Arniqueira, Itapoã, Varjão, Samambaia Expansão, São Sebastião, Sobradinho II, Paranoá e Brazlândia. As demais unidades estarão fechadas.



Esporte e lazer



A Torre de TV estará aberta para visitação entre as 9h e as 18h45, de 15 a 17 de novembro.

O Zoológico de Brasília funcionará normalmente no feriado – os portões abrem às 8h30 e fecham às 17h.



Os centros olímpicos e paralímpicos (COPs) estarão fechados.



O Parque da Cidade estará aberto normalmente, porém a administração estará fechada.



O Jardim Botânico de Brasília funcionará normalmente, das 9h às 17h.







Saúde

Samu – Atendimento 24 horas pelo telefone 192.

Emergências – As emergências dos hospitais regionais, as unidades de pronto atendimento (UPAs) e a Casa de Parto de São Sebastião atendem de forma ininterrupta, em plantão 24h.



Vacinação – Haverá ações de vacinação na sexta e no sábado. A lista dos locais de atendimento estará disponível no site da Secretaria de Saúde (SES-DF).

UBSs – As unidades básicas de saúde (UBSs) ficam fechadas no feriado. No sábado, funcionarão 62 UBSs. Toda a rede reabre na segunda (18). Confira informações sobre o funcionamento de cada UBS.



Farmácias de alto custo - Fecham na sexta, funcionando no sábado das 7h às 12h.



Ambulatórios e policlínicas – Os ambulatórios e as policlínicas não abrem sexta, sábado e domingo, atendendo normalmente na segunda-feira.