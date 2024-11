Aumenta a procura por espaços para formaturas e confraternizações

Com a chegada do fim de ano, o mercado de festas de confraternização e de formatura se aquece. As empresas começam a sentir o impacto da alta procura. Presidente do Sindicato Patronal de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares em Brasília (Sindhobar), Jael Silva afirma que a expectativa para o aumento do número de eventos está entre 7% e 10% em relação à média registrada ao longo do ano.

"As confraternizações de fim de ano são o ponto forte em várias promoções que muitos restaurantes e estabelecimentos fazem e geram grande expectativa de aumento no faturamento. Óbvio que as festas de formatura, apesar de a grande maioria ser realizada em casas de eventos, acaba sobrando um pouquinho para o segmento de bares e restaurantes também. Estamos otimistas em relação a este fim de ano e ao réveillon 2024", explica o presidente.

Ana Lúcia Oliveira, proprietária da Casa Brasília Eventos, prevê um aumento de 15% no negócio com as confraternizações empresariais. "Desde o retorno da pandemia, os clientes têm buscado os serviços mais próximos das datas desejadas, o que gera insatisfação pois, muitas vezes, não conseguem o local e/ou profissional ideal e desejado. A procura está mais alta que no ano passado", revela.

De acordo com a empreendedora, é comum faltar espaços para confraternizações em dezembro, principalmente nos primeiros dias do mês. Ela também explica que de quinta-feira a sábado é o período mais requisitado e, por isso, é necessário marcar com maior antecedência.









Confraternizações

Na Asa Sul, o restaurante francês Le Vin Bistrô Brasília se prepara para a correria de dezembro com uma área especial exclusiva no segundo andar, ideal para eventos fechados, com capacidade para 40 pessoas, garantindo privacidade e conforto aos clientes.

Um dos sócios do restaurante, Wagner Parente afirma que há uma procura quase 20 vezes maior para os próximos meses, desafio para o qual a casa está preparada para enfrentar. "Nossa equipe de cozinha já está preparada para atender à casa cheia, mantendo o padrão de agilidade e qualidade que prezamos. Para eventos, trabalhamos com cardápios fechados a preço fixo, o que permite que a equipe se organize para oferecer o melhor serviço possível", garante.

Formaturas

O mercado de formaturas tem visto um grande crescimento após a pandemia. Marco Aurélio Weide, sócio proprietário da Bluh! Formaturas, analisa que sua empresa apresentou um crescimento de 26% até novembro em relação ao mesmo período em 2023, tanto em volume de clientes quanto em volume de festas realizadas.

"Muitas escolas viram que uma boa formatura é um diferencial de mercado na hora da matrícula. Então, as escolas têm se preocupado mais em contratar boas empresas com bons serviços para apresentar para os seus alunos. Após a pandemia, o mercado de festas de formatura aumentou bastante. Isso porque os jovens passaram a querer ter uma festa de formatura", garante.

Ele sugere que estudantes que participem de comissões de formatura em suas escolas procurem empresas com um bom histórico de realização de eventos. Para Weide, é essencial checar experiências passadas dos contratados para saber se é possível confiar na possibilidade de ser entregue um serviço de qualidade.

Lucas de Lima, de 17 anos, faz parte da turma de formandos do Colégio La Salle, na Asa Sul, e participa da comissão que organiza a formatura de sua escola. Trabalhando desde de janeiro para garantir a melhor cerimônia possível para sua turma, o grupo do qual o garoto faz parte ainda encontrou certas dificuldades para achar o lugar ideal.

"A gente teve dificuldade com alguns salões, porque quando a gente fechou com a empresa de formatura, outras empresas já tinham fechado com os locais que a gente queria, nas datas que a gente queria. Então, a gente teve um pouco de dificuldade com o local. Mas fomos ligando até que conseguimos achar um espaço legal para comportar a festa" conta o jovem. O fechamento de orçamento também foi um empecilho. Foram necessários gastos com o espaço, alimentação, fotógrafo e atrações musicais, mas, de acordo com o formando, no final, a conta saiu menor do que o esperado.

*Estagiário sob supervisão de Márcia Machado