Unidade Móvel do Hvep no Gama conta com atendimentos gratuitos para pets

por Bruna Pauxis

A Unidade Móvel do Serviço Veterinário Público do Distrito Federal (Hvep) está, a partir desta segunda-feira (18), no Gama. A estrutura, que foi montada no estacionamento da administração regional da cidade, ficará lá por três meses e realizando consultas, aplicação de medicações, exames básicos, além de oferecer orientações para tutores.

A triagem e os atendimentos clínicos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. São distribuídas, diariamente, dez senhas para atendimento. Os retornos são realizados das 13h às 17h.

Não é possível realizar, nas unidades móveis, cirurgias, raios-x e castrações. Para esses procedimentos é necessário recorrer à sede do Hvep, localizada no Parque Ecológico do Cortado, em Taguatinga. A unidade também não atende animais em estado grave ou situações emergenciais, devido à limitação de equipamento no espaço.



Atendimentos na Unidade Móvel

Local: Área Especial S/Nº, Setor Central, Gama;

Entrega das senhas: das 8h às 12h ou até acabarem;

Retornos: das 13h às 17h;

Serviços oferecidos: Consulta clínica geral, hemograma, exames bioquímicos, curativos simples, aplicação de medicações (a depender do caso) e orientações educacionais.