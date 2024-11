DF terá festas para todos os gostos na virada do ano

Com a virada do ano se aproximando, restaurantes, bares, hotéis e clubes no Distrito Federal preparam ofertas especiais para atrair o público na noite de réveillon. A expectativa é que a demanda aumente em até 15%.

Thales Furtado Guimarães, conselheiro da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), observa que, diante das dificuldades enfrentadas devido à pandemia, que ainda não foram superadas, vários estabelecimentos estão promovendo mais festas para atrair público em ocasiões como o período junino, o carnaval, o Halloween e, claro, o réveiilon. "Isso tudo é importante para trazer novos clientes, novos faturamentos e, com isso, ajudar o resultado", explica.

Ele acrescenta que, na comparação com outros estados, não é uma tradição as pessoas passarem o fim de ano em Brasília. "As que ficam procuram as festas que são organizadas tanto no Pontão, que tem várias operações que fazem o réveillon, quanto algumas em clubes, restaurantes e bares", elenca.

As opções são variadas. "Algumas operações trabalham com pacotes, incluindo alimentação, bebidas, open bar open food. Outras disponibilizam pacotes só de comida e as pessoas pagam o que consumirem. Há as que trabalham só o consumo mesmo e mais algum valor de entrada. Depende muito da casa. Não há uma regra de promoções", destaca.

O presidente do Sindicato Patronal de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília (Sindhobar), Jael Silva, espera um crescimento na casa dos 10% nas vendas, em relação a 2023. Para ele, o setor está cada vez mais competitivo, oferecendo serviços diferenciados, que atraem a clientela. “Um dos principais motivos para os números mais altos este ano é a intensificação da concorrência. As empresas estão oferecendo pacotes e promoções mais atrativas para o réveillon, o que dá aos consumidores mais opções e os incentiva a buscar alternativas que se encaixem melhor em seus orçamentos e, consequentemente, aumenta as vendas”, aponta.

Lago

Para atrair o público e garantir as vendas de fim de ano, estabelecimentos de Brasília aposta em festas temáticas e outros incentivos. O Iate Clube de Brasília, por exemplo, vai realizar uma grande celebração com espaços instagramáveis, brinquedoteca, música ao vivo e queima de fogos. “São muitas pessoas interessadas. O réveillon do Iate é um dos mais tradicionais de Brasília. É um evento muito esperado”, destaca a diretora do clube, Mônica Torres.

A expectativa é de lotar a casa até 31 de dezembro, com a participação de 700 pessoas nas festividades. A advogada Marili Maria Amorim Peixoto Rodrigues, 60 anos, vai todos os anos ao evento, frequentado também por amigos, e quer garantir lugar com antecedência. Para ela, o principal atrativo é o clima otimista do local para a ocasião.

“Escolhemos a virada aqui pela praticidade, mas, especialmente, por encontrarmos com pessoas alegres e que geralmente estão naquela vibe de esperança para um ano novo melhor e mais feliz. Isso, naquele instante em que os fogos eclodem no ar, chega a ser motivo de grande emoção, pois, verdadeiramente, desejamos que o novo ciclo chegue trazendo grandes realizações”, comenta.

Gastronomia

Uma das opções para os amantes de bares é o Fora do Eixo, no Setor de Abastecimento e Armazenamento Norte (SAAN). O local focará em uma proposta mais acessível, porém, sem perder o charme do réveillon, com um cardápio diversificado de petiscos e fast foods. “É um dia com bastante concorrência e promessas. Optamos por seguir a linha de ter a melhor festa com muita diversão e um bom custo-benefício, onde o cliente tem a certeza de que não faltará bebida e comida”, antecipa Gabriel Athayde, sócio no Grupo Fora do Eixo.

O restaurante Rústico Premium Grill, na Chapada dos Veadeiros, promete uma experiência inesquecível na noite da virada, para quem é amante de boa comida e quer dar um tempo do quadradinho. Os pacotes, disponíveis até 30 de novembro, dão aos visitantes um buffet premium, com opções elaboradas pelo chef Gabriel Rubens. A festa vai contar com atrações como a banda brasiliense All Stars e os DJs Cimar, Maffra e Mica, que prometem agitar a noite música eletrônica brasileira.

“A Chapada dos Veadeiros é um lugar convidativo para quem quer começar o ano com boas energias. Além de trazer esse contato com a natureza, com muita positividade, o público consegue relaxar com as cachoeiras naturais, curtir boa música e aproveitar uma gastronomia de alto nível”, frisa Gabriela Fonseca, produtora cultural do estabelecimento.

Hospedagem

Aqueles que querem gastar um pouco mais, e participar de uma festa de luxo, podem garantir um dos quartos do Royal Tulip Brasília Alvorada. Para atrair hóspedes de Brasília, de outros estados e países, o local promete uma virada de ano inovadora e temática. Ariane Borges, gerente comercial do hotel, explica que o réveillon deste ano segue o tema Futuro, explorando tendências tecnológicas e sustentáveis.

Haverá ainda uma queima de fogos de 15 minutos, à beira do Lago Paranoá, além de atrações como bandas e uma escola de samba para saudar 2025 com energia. "Nosso público é composto, principalment,e por famílias e casais de diversas gerações. Muitos de nossos hóspedes vêm de fora de Brasília e já têm o costume de passar o réveillon conosco. Nossa expectativa para este ano é superar em 15% a ocupação em relação ao ano passado", diz Ariane.

SERVIÇO

Complexo Fora do Eixo

Endereço: SAAN, Quadra 1

Instagram: @complexoforadoeixo

Classificação: 18 anos

Réveillon Semear — Rústico Premium Grill

Endereço: São Jorge 1 Quadra 1 Lote 9 — Vila de São Jorge, Alto Paraíso de Goiás

Mais informações: WhatsApp (62) 99650-6476

Instagram: @rusticopremiumgrill

Don Romano

Endereços: QI 11 do Lago Sul; CLN 209, Bloco D, Loja 59 — Asa Norte; e Águas Claras, Shopping Plaza Mall (apenas delivery)

Telefones: (61) 3248-0078 (Lago Sul); 3546-1871 (Asa Norte); e 3435-4030 (Águas Claras)

Instagram: @donromanopizzaria

Royal Tulip

Endereço: às margens do Lago Paranoá, vizinho ao Palácio da Alvorada

Telefone/WhatsApp: (61) 3424-7018 (reservas)

Instagram: @royaltulipbrasiliaalvorada