Recentes condenações por feminicídio no DF chegaram a 40 anos de prisão

A morte da pedagoga Denise Rodrigues, nesta segunda-feira (11/11), liga o alerta para as condenações por feminicídio. As sentenças mais recentes divulgadas pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT), colocaram os autores atrás das grades por 40 anos.

Em 17 de outubro, Ivonildo Joaquim dos Santos foi condenado pelo Tribunal do Júri de Taguatinga a 40 anos de prisão por matar a ex-companheira, Maria Ivonilde Abreu, 47 anos, em abril de 2023, ao lado do quiosque onde ela trabalhava, em frente à Feira dos Goianos, em Taguatinga Norte.

No início do mesmo mês, o Tribunal do Júri do Gama condenou Thiago Nunes Santana a 40 anos de prisão, em regime fechado, por matar sua companheira, Laísa Rocha da Silva, 35, em outubro do ano passado.

Em julho, o Correio fez um levantamento apontando que a soma do tempo de cadeia a ser cumprido pelos criminosos condenados por 16 dos 52 feminicídios cometidos no Distrito Federal, entre 2022 e 2023, chegava a 450 anos.

Tragédia

Denise Rodrigues, 30,foi esfaqueada pelo ex-namorado, Adriel Teixeira, 29, que teria tirado a própria vida em seguida. O casal ficou juntos por três meses e estava separado há cerca de 30 dias.

Segundo testemunhas, Adriel passou a noite do lado de fora do prédio, na espreita, esperando alguém sair para ele conseguir entrar no prédio.