Carro perde controle após aquaplanagem e capota na BR-070

Na manhã desta sexta-feira (15/11), um carro capotou na BR-070, próximo ao setor H Norte, em Taguatinga. O condutor do veículo ficou ferido, mas de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), recusou transporte para o hospital.

Segundo a corporação, assim que as equipes de socorro chegaram ao local, se depararam com o veículo capotado às margens da via. A vítima, de 30 anos, estava fora do veículo, consciente e orientada.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com o CBMDF, ela relatou que o carro aquaplanou, causando a perda do controle do veículo. Os socorristas realizaram a avaliação do condutor, constatando escoriações e um pequeno hematoma na parte posterior da cabeça.

Os bombeiros orientaram a vítima de que ela deveria ser transportada até o hospital, devido à violência do acidente, porém, ela se recusou. O veículo ficou sob os cuidados do proprietário.