Duas pessoas são resgatadas de incêndio em apartamento de Sobradinho II

As chamas no apartamento foram combatidas antes de se alastrarem para outras unidades do prédio - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Na manhã deste domingo (17/11), duas pessoas foram resgatadas de um apartamento que pegou fogo no Condomínio São José, próximo a DF-150, em Sobradinho II. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando as equipes chegaram ao local, encontraram muita fumaça saindo pelas janelas do prédio.

No local, dois moradores pediam socorro e, antes da chegada dos militares, um bombeiro militar de folga e populares da região, prestaram auxílio às vítimas. Os socorristas do CBMDF fizeram o trabalho de salvamento e resgate, enquanto a outra equipe prosseguia no combate às chamas.

Um dos moradores resgatados era um homem de 25 anos, que se encontrava fora do apartamento, de pé sobre um pequeno telhado, na fachada do prédio, no primeiro andar. Segundo a corporação, ele estava consciente, orientado e estável, mas inalou muita fumaça, recebendo os primeiros socorros pela equipe do SAMU que compareceu ao local.

A outra vítima, uma mulher de 27 anos, foi encontrada na janela do segundo andar do edifício, com a metade do corpo fora da janela. Ela recebeu os primeiros socorros ainda no local pela equipe pré-hospitalar dos bombeiros e estava consciente, orientada e estável, porém, muito nervosa.

As vítimas foram resgatadas pelo CBMDF por meio de uma escada prolongável, colocada na lateral do prédio para acessar a janela e o pequeno telhado. Ambas foram encaminhadas a unidades hospitalares. O homem foi transportado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sobradinho, enquanto a mulher. Foi atendida e transportada para o Hospital Regional de Sobradinho.

A equipe de combate a incêndios do Corpo de Bombeiros conseguiu extinguir as chamas no apartamento, evitando o alastramento do fogo para outras unidades do prédio. A perícia do CBMDF foi acionada e vai investigar as causas do incêndio.