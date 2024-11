Coronel alvo do 8/1 é internado às pressas e passará por cirurgia

De acordo com a família, Naime enfrenta dores nas costas e abdômen - (crédito: Reprodução)

O coronel aposentado da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Jorge Eduardo Naime foi internado às pressas na tarde deste sábado (16/11) e passará por uma cirurgia.

De acordo com a família, Naime, réu no processo que investiga a atuação da alta cúpula da PMDF nos eventos de 8 de janeiro, enfrenta dores nas costas e abdômen. “Os exames revelaram a necessidade de uma cirurgia imediata para remoção de cálculos renais. Neste momento delicado, ele já está sendo encaminhado para o centro cirúrgico”, explicou a esposa, Mariana Naime.

Embora esteja proibido de deixar sua residência aos fins de semana, o coronel recebeu autorização do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (Cime) da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) para a internação. Um relatório será encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, informando a situação.

Naime está em liberdade provisória desde maio deste ano, após ser preso em uma das fases da Operação Lesa Pátria, deflagrada em fevereiro de 2023. Além da restrição de circulação nos fins de semana, ele está proibido de sair no período noturno e de manter contato com outros investigados, além de ser monitorado por tornozeleira eletrônica.

O coronel é réu desde janeiro pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e por infringir a Lei Orgânica e o Regimento Interno da PM.

Saúde

Em julho do ano passado, Naime foi encontrado desacordado dentro da cela onde estava detido, na Academia Polícia. Ele foi levado ao Hospital de Base na ocasião.

O coronel passou por exames para constatar o que ocorreu, mas a suspeita é de que ele tenha tido uma crise de glicemia. Ele tem um quadro de diabetes.