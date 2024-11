Presidente eleito da OAB-DF para o próximo triênio, Poli defende unidade

Paulo Maurício Braz Siqueira, mais conhecido como Poli, é o presidente eleito para comandar a seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF) durante o triênio de 2025 a 2027. À frente da chapa "A OAB para Todos", Poli prometeu que sua gestão será "inclusiva, acolhendo todas as diferenças".

Em seu discurso de vitória, o advogado reafirmou sua intenção de manter a instituição independente: "Só quem está aqui sabe a batalha que foi. Lutamos contra tudo e todos. A OAB não tem e nunca terá dono, a OAB é para todos. Esta é a vitória de um grupo que ama verdadeiramente a advocacia e que quer entregar mais oportunidades para as minorias. Quem quiser trabalhar na OAB, venha, mas venha livre de todas as amarras", declarou neste domingo (17/11).

Durante a campanha, Poli destacou como principais bandeiras a independência da Ordem, o aumento da participação feminina e a defesa da democracia e dos direitos da sociedade. "Em um momento de intensa polarização no país, há algo que precisa se manter firme e inabalável: as instituições. A independência é essencial para mantê-las de pé", afirmou ao Correio durante o período eleitoral.

Após a divulgação dos resultados, as comemorações começaram no comitê de campanha, localizado na 709 Norte, onde Poli e sua vice, Roberta Queiroz, discursaram para apoiadores. Em seguida, a celebração continuou no restaurante Mangai, em clima de festa.

Gestão

O grupo conhecido como "laranjas" alcançou sua terceira vitória consecutiva nas eleições. O atual presidente da instituição, Délio Lins e Silva Júnior, foi eleito pela primeira vez em 2018 e reeleito em 2021 com o respaldo do grupo. Neste pleito, ele apoiou a candidatura de Poli e também garantiu uma vaga como conselheiro federal na chapa vencedora.

"Esse resultado mostra que os advogados e advogadas reconhecem o trabalho realizado pela minha gestão nos últimos seis anos. Tenho plena certeza de que Poli dará continuidade com muito êxito no próximo triênio", afirmou Délio.

A Chapa 01 recebeu mais de 11,6 mil votos, representando 41,37% do total, em uma eleição que contou com a participação de 30.585 eleitores. A seccional do Distrito Federal possui grande relevância por estar localizada na capital, onde estão inscritos inúmeros advogados e advogadas que atuam nos tribunais superiores do país.

Além disso, essa seccional tem o poder de influenciar na escolha de desembargadores eleitorais e de representantes do quinto constitucional da advocacia na magistratura. Ser eleito nessa seccional confere ao advogado um patamar de destaque no mundo jurídico.

Votação

O processo eleitoral ocorreu das 10h às 18h para os mais de 40 mil advogados aptos a votar. Pela segunda vez consecutiva, as votações foram realizadas de forma on-line, fruto de uma parceria entre a Comissão Eleitoral da OAB-DF e a empresa Webvoto, homologada pelo Conselho Federal e responsável pelas eleições em outras seccionais.

O presidente da Comissão Eleitoral da OAB-DF, Antonio Alberto do Vale Cerqueira, afirmou ao Correio que as eleições para o próximo triênio transcorreram de forma tranquila. "Tivemos grande aceitação e elogios da classe pela manutenção do voto digital, que veio para ficar, seja por sua comodidade ou pela segurança", destacou.

Cerqueira frisou que esta foi a eleição mais disputada da história da OAB, com cinco chapas de grandes nomes. "Salvo alguns excessos pontuais, as chapas se comportaram de maneira exemplar, mantendo-se no elevado campo técnico e eleitoral que deve nortear uma eleição", avaliou.

Durante o período de campanha, o Correio Braziliense, em parceria com a TV Brasília, promoveu um debate, em 22 de outubro, reunindo os cinco candidatos para apresentarem suas propostas e questionarem uns aos outros. O evento foi transmitido ao vivo pelo canal da emissora, pelo site do jornal, e pelas redes sociais, incluindo as contas oficiais do jornal no Facebook e YouTube.

Adversários

Everardo Gueiros, conhecido como Vevé, candidato pela Chapa 20 "Coragem para Mudar", expressou sua gratidão pelos votos recebidos e reafirmou seu compromisso com a defesa dos interesses da advocacia. "Agradeço a cada advogado e advogada que confiou em nosso grupo e compartilhou o sonho de resgatar uma OAB-DF mais combativa e verdadeiramente comprometida com a classe. Continuarei vigilante, apoiando a defesa das nossas pautas e cobrando o cumprimento das promessas de campanha", declarou.

Karolyne Guimarães, candidata pela Chapa 99 "A OAB que eu preciso", também se manifestou. "Embora não tenhamos vencido as eleições, nosso compromisso com a advocacia do Distrito Federal permanece inabalável. Esperamos que a chapa eleita represente todos os advogados e advogadas, incluindo aqueles historicamente excluídos do sistema. Seguiremos atentos e firmes na defesa dos interesses da classe, lutando por valorização e igualdade. Agradecemos o apoio recebido e reafirmamos que nossa luta pela advocacia não se encerra aqui", afirmou.











Cinco perguntas para | Paulo Maurício Braz Siqueira, o Poli

Poli formou-se em direito na Universidade Católica, em 2002. Em seguida, fez pós-graduação no IBET e mestrado na PUC de São Paulo, em direito tributário. Paulo Mauricio foi tesoureiro no primeiro mandato de Délio e, antes da campanha, foi secretário-geral da Ordem.

Além de advogado, Poli foi professor de graduação e pós-graduação. Está na OAB desde 2008, quando integrou a Comissão de Seleção da seccional. Foi também, entre 2010 e 2012, presidente das Comissões de Direito Tributário e de Ensino Jurídico.

Qual a maior prioridade da gestão?

A partir de amanhã, temos três anos. Nesta segunda-feira (18/11), às 9h, estarei na OAB para começar o trabalho, e vamos continuar atendendo a advocacia, com preocupação em todos os nichos, respeitando mulheres e negros, acolhendo a diversidade, porque esta é a OAB que queremos: uma OAB para todos, sem amarras, sem partidos, sem governo. Uma OAB que é da advocacia.

O que será mantido da atual gestão do presidente Délio Lins?

Nós vamos manter os bons projetos, ampliar os serviços e melhorar cada vez mais, para estar mais próximos da advocacia. O presidente Délio deixou um grande legado, e agora vamos expandir ainda mais o que a OAB espera de nós, que é respeito e união, para que todos possam se sentir em casa e alcançar o sucesso.

Algum projeto dos seus opositores será utilizado?

Respeito meus opositores, fizeram uma campanha boa, e o que for positivo nós vamos implementar, porque a advocacia é para todos, não é de um grupo só. Eu sou presidente de todos e todas, e é isso que vamos fazer.

E qual é a sensação agora de ter ganhado? Como você está se sentindo?

Dever cumprido de quem trabalhou muito, junto com esses advogados e advogadas tão representativos, em uma responsabilidade imensa de representar a Advocacia do Distrito Federal.

Quais são as expectativas?

As melhores possíveis. Vamos fazer um grande trabalho, porque as pessoas que estão conosco amam a OAB.

Chapa vencedora

» Presidente — Paulo Maurício Siqueira

» Vice-presidente — Roberta Queiroz

» Secretário-geral — Rafael Teixeira Martins

» Secretário-geral adjunto — Pedro Ivo Veloso

» Tesoureira — Raquel Cândido

» Presidente da Caixa — Lenda Tariana

Resultado

» Chapa 1 (OAB para Todos)

11.610 (41,37%)

» Chapa 10 (A Ordem com Voz)

8.609 (30,67%)

» Chapa 20 (Coragem para Mudar)

3.624 (12,91%)

» Chapa 33 (Inovar a Ordem)

2.758 (9,83%)

» Chapa 99 (A OAB que Eu Preciso)

1.465 (5,22%)

» Brancos - 1.264

» Nulos - 1.255

» Total - 30.585