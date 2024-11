Sobradinho e Paranoá ficarão sem energia nesta segunda-feira (18/11)

Moradores das regiões de Sobradinho e Paranoá ficarão sem energia elétrica nesta segunda-feira (18/11), para que equipes da Neoenergia de Brasília realizem trabalhos de construção e manutenção da rede.

De acordo com a companhia, nas duas regiões, o serviço será interrompido das 12h às 18h. Em Sobradinho, serão afetados os moradores do Condomínio Nova Petrópolis, Quadra 03. No Paranoá, a Quadra 3 - Conjunto 17, Quadra 26 - Conjunto 20 e Quadra 27 - Conjunto 19, ficarão sem o fornecimento de energia elétrica.

A interrupção é necessária para segurança da população e dos profissionais da Neoenergia, de acordo com a empresa. Caso o serviço seja concluído antecipadamente, a energia será restabelecida sem aviso prévio.

Também pode haver falhas no fornecimento em outras regiões sem comunicação prévia. Caso isso ocorra, a população deve registrar ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva ou de fala podem utilizar o 0800 701 01 55, caso possuam aparelho adaptado.

*Com informações da Agência Brasília